Vereador dá tapa em colega na Câmara de Lauro de Freitas (BA) e sessão é encerrada

Na sessão da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, nesta quarta-feira (28), houve uma confusão que resultou no encerramento precoce dos trabalhos. O tumulto ocorreu quando dois vereadores se envolveram em uma discussão acalorada no plenário, sendo transmitido ao vivo pelo canal do parlamento no YouTube. As imagens mostram quando o vereador Loxa Lopes (PP) parte para cima de Gabriel Bandarra Joffily de Souza, conhecido como Tenóbio (União Brasil).

Lopes mostrou indignação em relação às palavras utilizadas por Tenóbio para se referir à presidente da Câmara, Naide Brito.

"Quando você desqualifica uma senhora chamando de descarada, está desqualificando a pessoa. Não está desqualificando a parlamentar não. Descarada quer dizer sem vergonha, desavergonhada. Gente, sai do normal do parlamento, sai do normal da educação", disse Lopes.

Durante a discussão, Lopes reforçou sua posição, afirmando que se as palavras de Tenóbio fossem direcionadas a sua esposa ou filha, Tenóbio nem conseguiria terminar a frase.

Tenóbio se levantou e os dois discutiram, mas o conteúdo ficou inaudível. Em seguida, Lopes deu um tapa em Tenóbio após chamá-lo de "descarado".

Os ânimos exaltados dos vereadores demandaram intervenção por parte de outros membros do legislativo para separar a briga. Lopes faz parte da base de apoio da prefeita Moema Gramacho (PT), assim como Naide Brito, enquanto Tenóbio representa a oposição.

Após o incidente, Tenóbio utilizou suas redes sociais para informar que registrou um boletim de ocorrência na 23ª Delegacia de Polícia em Lauro de Freitas. Ele reiterou sua determinação em não se deixar intimidar por perseguições, agressões ou disseminação de notícias falsas.