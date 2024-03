Vampiro de Goiânia: homem é preso por matar e beber sangue das vítimas por 'prazer'

Por meio da Operação Sanguinaz, no último domingo (25), a Polícia Civil de Goiás realizou a prisão de um homem investigado por três homicídios. Além de matar as vítimas, bebia o sangue delas após as execuções. Conhecido como Vampiro de Goiás, os agentes alertaram que o homem é considerado de alta periculosidade e matava apenas por puro prazer.

As investigações também indicaram que o criminoso praticava o mesmo modus operandi, aproveitando-se do estado de vulnerabilidade das vítimas em situação de rua e usuários de drogas.

“Tratando-se de pessoa de altíssima periculosidade, que aproveitava do estado de vulnerabilidade das vítimas em situação de rua e usuários de drogas para atraí-las e depois executá-las”, destacou a corporação.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com