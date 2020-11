Veja como foi a apuração dos votos em Belém; capital foi a primeira a saber nome do eleito

Após 16 anos, Belém voltará a ser governada por Edmilson Rodrigues (Psol). Ele foi escolhido por 390.723 eleitores da cidade, o que representa 51,76% dos votos válidos (excluídos brancos e nulos), contra 364.095 votos (48,24%) para o seu adversário na disputa, o delegado federal Eguchi. Brancos e nulos corresponderam a 1,99% e 3,66% do total. Das 18 capitais que tiveram segundo turno, Belém foi a primeira a saber o nome do seu próximo prefeito, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). Por volta das 17h40, com 98,56% das urnas apuradas, Edmilson já estava matematicamente eleito. Ou seja, o resultado na capital paraense era conhecido cerca de 40 minutos depois do encerramento da votação.

Leia mais:

Edmilson Rodrigues agradece a apoiadores no Mercado de São Brás

Projeto 'Renda Mínima' será primeiro ato de Edmilson Rodrigues

Em Santarém, terceiro maior colégio eleitoral do Estado, às 18h40, as seções com votos contabilizados correspondiam a 96,55% do total e Nélio Aguiar (DEM) também já estava matematicamente eleito. A totalização dos votos em Belém ocorreu às 19h18, enquanto em Santarém as seções foram totalizadas às 19h41. No resultado final, o prefeito reeleito Nélio obteve 59,22% dos votos válidos (92.732 votos), contra 40,78% de Maria, do PT, (63.869 votos).

Para o diretor-geral do TRE-PA, Osmar Frota, a rapidez com que os resultados foram conhecidos demonstram o forte trabalho do Tribunal, em especial da Secretaria de Tecnologia da informação e das zonas eleitorais. Segundo ele, a logística implementada foi a mesma do primeiro turno.

“Isso já vem sendo feito de maneira muito clara e eficiente. A gente trabalha com transmissão via satelital, teve 50 em Santarém e 4 em Belém, e a solução do JE conect (da Justiça Eleitoral), que faz com que não seja necessário você levar a urna até os cartórios eleitorais, podendo serem transmitidos os dados de dentro das escolas. A gente distribui em vários pontos da cidade e assim a cidade vai tendo a apuração de uma maneira uniforme, em todos os seus bairros”, ressaltou Frota, durante coletiva realizada no final da tarde deste domingo (29), no TRE.

Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Felipe Brito afirmou que a votação ocorreu de forma tranquila e rápida. Cada eleitor demorou, em média, 20 segundos para registrar o seu voto. “Isso demonstra que toda a organização feita e a logística também garantiu essa tranquilidade. A abstenção se manteve parecida com a do primeiro turno e a tranquilidade foi sentida em todas as seções eleitorais. Poucas intercorrências que atrapalharam a votação, no início da votação é o momento em que mais elas acontecem”, declarou.

De acordo com Felipe, 16 urnas precisaram ser substituídas neste domingo, sendo 13 em Belém (três na 28ª zona eleitoral; quatro da 29ª ZE; duas na 73ª ZE; uma na 76ª ZE; duas na 95ª ZE e uma na 96º ZE) e três em Santarém (duas na 20ª ZE; e uma na 83ª ZE). “Um número muito aquém do que era esperado e dentro do quantitativo de urnas de contingência que o Tribunal disponibiliza”, completou.

ABSTENÇÃO

Neste segundo turno, 209 mil eleitores deixaram de ir às urnas na capital paraense, o que representa 20,77% do total, percentual muito próximo do que foi registrado no primeiro turno (20,76%) e dentro de uma média registrada em eleições anteriores.

“Demonstra que a população teve interesse em ir às urnas e escolher o seu candidato, o que traz uma satisfação muito grande para todos, em especial o TRE, porque a sociedade entende da sua necessidade de exercer a sua cidadania, para efetivamente escolher o seu representante”, declarou o diretor-geral do tribunal, Osmar Frota.

Agora, a Justiça Eleitoral passa para a fase de diplomação dos eleitos. “O juiz eleitoral de cada município vai marcar quando vai fazer a sua diplomação, elas ocorreram no meio do próximo mês”, completou Osmar.