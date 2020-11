Projeto 'Renda Mínima' será primeiro ato de Edmilson Rodrigues

Em coletiva de imprensa realizada no comitê de campanha, na avenida Ceará, o prefeito eleito Edmilson Rodrigues (Psol) afirmou que no dia 1º de janeiro irá assinar o decreto de Renda Mínima, que deverá estabelecer auxílio de até R$ 450 para as famílias mais pobres. "Nossa prioridade é o combate a fome. Diminuiremos a burocracia no quesito de documentação das pessoas para que a gente possa catalogar quem mais precisa", afirmou.

A formação da equipe de transação, que terá membros da gestão atual de Zenaldo Coutinho, deverá ser decidida na próxima semana. "Mas já temos vários nomes importantes. Nosso secretariado será formado por pessoas com capacidade de gestão", demarcou.