Veja como ficaram as bancadas na Alepa após o fim da janela partidária

Com o fim da janela partidária, prazo concedido aos deputados federais e estaduais que desejavam mudar de sigla para concorrer às eleições em 2022 sem perder o mandato, veja como ficaram as bancadas da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Nesse período, 19 deputados estaduais mudaram de partido, alguns partidos cresceram, outros perderam parlamentares e teve legenda que perdeu representantes na Casa.

VEJA MAIS

A sigla que mais ganhou filiações foi a do Partido Progressista (PP), com cinco novas inscrições – e uma perda. Já o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) agora carrega a maior bancada da Alepa, com três novas filiações, nenhuma desfiliação e 10 parlamentares no total (cerca de 25% do total de 41 deputados).

O Partido Social Democrático (PSD) trouxe novos três parlamentares e passa, assim, a ter o segundo maior em número de representantes na Alepa (7), com a adesão dos deputados Raimundo Santos, Nilton Neves e Orlando Lobato – com a saída deste último do Partido da Mobilização Nacional (PMN), a sigla fica sem parlamentares na Alepa.

Com a saída da deputada Diana Belo do Democracia Cristã (DC), a legenda também passa a não ter representantes na Casa. Já o partido Avante passa a contar com um representante na Alepa, o deputado Hilton Aguiar, que deixa o União Brasil, que conta agora, além de Eliel Faustino, com Jaques Neves (deixou o PSC) e Victor Dias (deixou o PSDB). A legenda, fusão do DEM com o PSL, foi a que registrou o maior número de saídas na Casa, contabilizando duas, com a desfiliação da deputada Dra. Heloisa, que passou para o PSDB.

O Partido Liberal, do presidente Jair Bolsonaro, agora fica somente com um deputado, o Delegado Caveira, que saiu do PP. O Partido dos Trabalhadores (PT) não registrou nenhuma mudança, nem de filiações nem desfiliações de parlamentares.

Confira o cenário atual da Assembleia Legislativa do Pará, após as mudanças

SE MANTIVERAM NO PARTIDO

Adriano Coelho PDT

Ana Cunha PSDB

Carlos Bordalo PT

Chamonzinho MDB

Chicão MDB

Cilene PSDB

Dilvanda Faro PT

Dirceu Ten Caten PT

Eliel Faustino União Brasil

Eraldo Pimenta MDB

Fábio Filgueiras PSB

Fábio Freitas REP

Gustavo Sefer PSD

Igor Normando PODEMOS

Marinor Brito PSOL

Martinho Carmona MDB

Michele Begot PSD

Miro Sanova PDT

Ozório Juvenil MDB

Renilce Nicodemos MDB

Thiago Araújo CIDADANIA

Wanderlan MDB

MUDARAM DE SIGLA

- MDB (ganhou 3, ficou com 10)

Ângelo Ferrari: PTB – MDB

Diana Belo: DC – MDB

Paula Gomes: PSD – MDB

- PP (ganhou 5, perdeu 1, fica com 5)

Antônio Tonheiro: PL – PP

José Maria Tapajós: PL – PP

Júnior Hage: PDT – PP

Luth Rebelo: PSDB – PP

Alex Santiago: PL – PP

- PSD (ganha 3, fica com 7)

Raimundo Santos Patriota – PSD

Nilton Neves: PSL – PSD

Orlando Lobato PMN – PSD

- PDT (ganhou 1, fica com 3)

Nilse Pinheiro: REP – PDT

- PSC (ganhou 1, perdeu 1, mantém 1)

Toni Cunha PTB – PSC

- Republicanos (ganhou 1, fica com 2)

Galileu PSC – REP

- PT (manteve 3)

- PSDB (perdeu 1, ganhou 1, fica com 3)

Dra. Heloisa: DEM – PSDB

- PL (ganhou 1, fica com 1)

Caveira PP – PL

- União Brasil (perdeu 2, ganhou 2, fica com 3)

Jaques Neves PSC – União Brasil

Victor Dias PSDB – União Brasil

- Avante (ganhou 1)