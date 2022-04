Na Alepa, 16 deputados estaduais trocaram de partido durante a janela partidária; veja

Pelo menos 16 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Pará trocaram de partido durante a chamada “janela partidária”, conforme apurado pela redação integrada do Jornal O Liberal junto a alguns parlamentares e à assessoria da casa. O período permitido para que deputados federais e estaduais pudessem mudar de legenda para concorrer às eleições sem perder o mandato terminou na última sexta-feira (2).

Pelas trocas confirmadas à reportagem, o MDB continua sendo a maior bancada da casa, agora com 10 parlamentares (cerca de 25% do total de 41 deputados). O partido ganhou mais três parlamentares: Ângelo Ferrari, que saiu do PTB, Diana Belo, que era do Democracia Cristã (DC) e Paula Gomes, que deixa o PSD. Com essas mudanças, o DC perdeu sua única representante.

O União Brasil passa a ter dois deputados na casa: Dr Jaques Neves e Victor Dias, que saíram, respectivamente, do PSC e PSDB. Já a bancada tucana perdeu Victor Dias e Luth Rabelo, que foi pro PP, mas Ganhou Dra. Heloísa, que era do DEM.

O PL, do presidente Jair Bolsonaro, fica com dois deputados: Antônio Tonheiro e Delegado Caveira, que saiu do PP.

Veja o atual partido de cada deputado, com as mudanças confirmadas à reportagem