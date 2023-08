Valdemar Costa Neto diz que sempre vai apoiar Bolsonaro: 'Sempre foi honesto'

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, divulgou um vídeo nesta segunda-feira (14) para reforçar seu apoio a Jair Bolsonaro. No vídeo, Costa Neto afirmou que o ex-presidente é "honesto" e uma "pessoa séria", acrescentando que o governo sob Bolsonaro contava com "gente séria e do bem".

O pronunciamento de Costa Neto enfatizou seu compromisso em permanecer ao lado de Bolsonaro. Ele elogiou Bolsonaro por sua autenticidade e destacou que, embora possa ser incompreendido, o ex-presidente é considerado por ele como o "maior líder que o Brasil já conheceu". Costa Neto reiterou que o PL continuará tratando Bolsonaro como presidente de honra do partido e reforçou sua lealdade ao líder político.