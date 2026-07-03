Vá para os EUA para ver se você tem isso [saúde gratuita] e ambulância de graça, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 3, que o Sistema Único de Saúde (SUS) é um exemplo para os Estados Unidos. Ao citar o caso do filho de um jornalista americano que teve um acidente e que teve o atendimento gratuito fornecido, Lula questionou se isso ocorreria no país governado por Donald Trump.

"Nenhum país do mundo tem um programa como o SUS. (...) Vá nos Estados Unidos ver se você pega ambulância de graça", afirmou o presidente.

Nesta sexta, Lula inaugurou 10 novos campi de institutos federais, além de anunciar investimentos de R$ 464,8 milhões para fortalecer o Sistema Único de Saúde. O presidente também entregou simultaneamente 1.619 moradias do Minha Casa, Minha Vida em seis Estados, que vão beneficiar 6.476 pessoas.

O evento desta sexta-feira, realizado no Palácio do Planalto, foi o último de entregas do governo federal antes das eleições, o que motivou a consolidação de diversos temas por parte do Executivo. A partir deste sábado, 4, entra em vigor o defeso eleitoral, que impede Lula de inaugurar obras ou programas para não causar disparidade ante outros candidatos à Presidência da República.