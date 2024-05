Uso de cadáveres para treinamento de cães de resgate avança na Câmara

Na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), a Comissão de Constituição e Justiça e (CCJ) aprovou, na terça-feira (28), o projeto sobre a destinação de cadáveres não reclamados pela família. A medida valeria inclusive para membros amputados sem identificação. O texto ainda será analisado pelo plenário da Casa.

A proposta sugere que haverá um prazo de 30 dias para familiares reclamarem os corpos do parentes. Depois disso, os cadáveres podem seguir para as instituições de ensino e pesquisa e também para treinamento de cães por bombeiros e policiais. Neste caso, eles serão utilizados para simulações de resgate.

A proposta também criminaliza o comércio desses corpos, com pena de até oito anos de reclusão e multa. As instituições que violarem as determinações poderão ser fechadas de maneira permanente. E fica proibida a utilização em caso de morte causada por crime.

Segundo o relator da proposta, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), o projeto corrige uma falha na lei atual ao aumentar o número de locais aptos a receberem os cadáveres. “(A autorização) possibilitará a prática de um serviço público essencial, em suas atividades de localização, busca e resgate de pessoas vivas ou mortas”, afirma.

As condições de segurança e bem-estar desses animais, durante esse tipo de missão, são tema de um outro projeto em tramitação na Câmara.