Usina da Paz é inaugurada em Canaã dos Carajás

No último sábado (4), ocorreu a inauguração da Usina da Paz no município de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense. A iniciativa é um centro social multifuncional e fica localizado no bairro Ouro Preto.

A Usina da Paz de Canaã dos Carajás foi construída em um terreno de 15.000 m2 de área total. A unidade tem área construída de 4.950 m2 e 62 salas, onde serão ministradas aulas de balé, futebol, música e abrigarão também serviços de consultoria jurídica e atendimentos médicos. As obras geraram 130 postos de trabalho, realizadas pela mineradora Vale e executadas por empresas paraenses, por meio de um termo de cooperação com o Estado.

Zuleide Soares reside na cidade desde 2012 e trabalha atualmente com serviço social. Ela se disse encantada com a estrutura do espaço. “Eu estou muito impactada com os espaços desse equipamento. Já consigo visualizar a comunidade aqui de Canaã dos Carajás realizando os serviços e digo que é por merecimento esse grande projeto”, disse. Daniel Alto é pastor e mora há nove anos em Canaã dos Carajás. Ele projeta que a Usina trará transformação social para a comunidade. “Eu estou muito feliz por essa iniciativa porque dessa maneira a gente pode transformar vidas. A gente percebe pela estrutura e pela maneira como está sendo colocado que nós vamos ver isso acontecer”, afirmou.

Trata-se da sexta unidade entregue pelo programa Territórios pela paz, que agora avança para a região sudeste do Estado. O governador Helder Barbalho (MDB) participou da inauguração do espaço e avaliou que a iniciativa traz mais segurança para as pessoas por meio de serviços de educação, cidadania e empreendedorismo. "A ideia é não apenas ficar discutindo e corrigindo os efeitos, mas buscando olhar as causas, para que nesse ambiente, esta Usina, busque produzir uma nova sociedade, uma nova condição de vida. E que este espaço possa ser utilizado pelos jovens, adultos e por toda a comunidade local", afirmou.

🎭👩🏽‍🍳🥋📚Entregar a 6ª Usina da Paz, agora em Canaã dos Carajás, é a certeza de que estamos trabalhando para desenvolver nosso Estado através da cidadania. Um espaço que nos ajuda a construir paz, que cuida da nossa gente, gerando emprego, renda e formando pessoas. pic.twitter.com/LyoDI5dTGm — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 4, 2022

Ibanês Taveira mora há 20 anos em Canaã dos Carajás e também aprovou o projeto. “É bonito ver a preocupação do governo com o âmbito social da nossa cidade, que cresce cada vez mais, com gente vindo de todos os lados. E que, por isso, nós temos aí um acréscimo da carência e dos problemas sociais, mas acredito que a Usina da Paz vai proporcionar esse apoio às populações mais carentes”, disse.

“Eu acredito que, com a chegada da Usina da Paz, vai ter uma proximidade maior das pessoas que vão poder aproveitar mais a vida, porque em uma estrutura dessa você aprende a viver também em comunidade e a ter expectativas mais a longo prazo. Está chegando em um ótimo momento”, disse a aposentada Beatriz Santos.

As inscrições para cursos e atividades esportivas serão feitas gradualmente e divulgadas nas redes sociais da Usina da Paz. Para realizar a inscrição, o morador precisa ir presencialmente à recepção da UsiPaz, com original e cópia dos documentos como RG, CPF e comprovante de residência.

Helder diz que Transcanadá vai "finalmente virar realidade"

A UsiPaz Canaã dos Carajás fica localizada na Avenida D, S/N, próximo à avenida Weyne Cavalcante, no bairro Ouro Preto e vai funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, de 8h às 14h; e aos domingos, de 8h às 18h, funcionará de acordo com as demandas da comunidade e das secretarias e fundações para a realização de eventos.

Na sexta-feira (4), o governador falou sobre a construção e pavimentação da Transcanadá, estrada vicinal que faz ligação de Canaã dos Carajás, Água Azul do Norte e Parauapebas, programada para receber obras por meio de convênio do governo estadual com as prefeituras dos três municípios.

"Nós iniciaremos já agora o asfaltamento da Transcanadá, ligando Parauapebas e Canaã com o Curitibano e à PA 279 integrando são Félix, Água Azul do Norte, Tucumã, Ourilândia, Xinguara com todo o polo de Canaã e de Parauapebas, integrando essa região, desenvolvendo, gerando emprego e renda, garantindo estrada com trafegabilidade, tirando o povo da lama no inverno e da poeira do verão, garantindo escoamento da produção, diminuindo o custo do frete, fazendo com que essa região possa se desenvolver cada vez mais", disse ele no evento que firmou a cooperação.