Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

União Progressista é oficializada em Brasília e o ministro Celso Sabino assume a presidência no Pará

'Superfederação’ torna-se a maior bancada no Congresso e presidente nacional, Antonio Rueda, lança apoio ao ministro paraense como pré-candidato ao Senado

O Liberal
fonte

Convenção reuniu União Brasil e Progressistas (PP) (Alessandra Serrão / Divulgação)

A convenção conjunta entre União Brasil e Progressistas (PP), realizada nesta terça-feira (19/8), oficializou a “superfederação” União Progressista, que passa a ser a maior força política do Congresso Nacional. No Pará, a presidência da Federação fica com o ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino, que já presidia o diretório estadual do União Brasil. Antes de iniciar os trabalhos da convenção, o presidente nacional, Antonio Rueda, registrou apoio público para que o ministro seja o pré-candidato da União Progressista ao Senado Federal pelo Pará. O gesto político sinaliza não apenas a força de Sabino dentro da legenda, mas também o peso estratégico que o Pará passa a ter na maior aliança partidária do país.

A convenção, que marcou oficialmente a criação da federação, reuniu dirigentes e parlamentares em Brasília e confirmou o estatuto da União Progressista, documento que orientará o funcionamento do bloco. O registro formal no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve ser protocolado nos próximos dias.

image Sabino passa a ser presidente da federação no Pará (Alessandra Serrão / Divulgação)

A aliança  reúne a maior bancada de deputados na Câmara, mais prefeitos que qualquer outro partido e volume recorde de recursos para campanhas. Com a ida da senadora Margareth Buzetti ao PP nesta semana, a federação também deve assumir a liderança no Senado.

O Além da pauta nacional, no Pará o movimento amplia o protagonismo de Celso Sabino, hoje ministro e articulador central da preparação da COP 30 em Belém. Sua pré-candidatura ao Senado coloca o estado no radar principal da nova federação, que projeta papel decisivo nas eleições de 2026.

As tratativas entre União Brasil e PP são acompanhadas de perto por outros dirigentes partidários, que tentam projetar o tamanho do impacto da aliança nas campanhas de 2026.

A “superfederação”, como tem sido chamada por lideranças de outros partidos, terá direito a receber a maior fatia, entre os 29 partidos registrados pelo TSE, do fundo público de financiamento de campanhas.

'Superfederação’ em números

• 109 deputados federais — maior bancada na Câmara dos Deputados

• 14 senadores por ora — deve chegar a 15 nesta semana e se tornar a maior bancada do Senado

• 1.335 prefeitos em todo o país — maior número de prefeituras, superando o PSD (889), e 1.133 vice-prefeitos

• 7 governadores — à frente de todos os outros partidos, além de 4 vice-governadores

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

federação união progressista

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

PECULATO

STF vai julgar ex-deputado Wladimir Costa por peculato, decide ministra Cármen Lúcia

A ação penal refere-se ao desvio de R$ 230 mil destinados a atividades esportivas em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém

19.08.25 19h54

Empresário ligado a corrupção em São Bernardo diz à PF que R$ 1 mi veio de 'pequenas vendas'

19.08.25 18h59

Tarcísio escolhe ex-ministro de Bolsonaro para o TCE e substituto virá do governo Zema

19.08.25 18h54

Convenção

União Progressista é oficializada em Brasília e o ministro Celso Sabino assume a presidência no Pará

'Superfederação’ torna-se a maior bancada no Congresso e presidente nacional, Antonio Rueda, lança apoio ao ministro paraense como pré-candidato ao Senado

19.08.25 18h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Em entrevista, o deputado licenciado referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido"

14.08.25 13h03

INVESTIGADO?

Hugo Motta envia ao Conselho de Ética quatro pedidos de cassação contra Eduardo Bolsonaro

Quatro pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro avançam após ficarem parados na Mesa Diretora

15.08.25 12h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda