União Progressista é oficializada em Brasília e o ministro Celso Sabino assume a presidência no Pará

A convenção conjunta entre União Brasil e Progressistas (PP), realizada nesta terça-feira (19/8), oficializou a “superfederação” União Progressista, que passa a ser a maior força política do Congresso Nacional. No Pará, a presidência da Federação fica com o ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino, que já presidia o diretório estadual do União Brasil. Antes de iniciar os trabalhos da convenção, o presidente nacional, Antonio Rueda, registrou apoio público para que o ministro seja o pré-candidato da União Progressista ao Senado Federal pelo Pará. O gesto político sinaliza não apenas a força de Sabino dentro da legenda, mas também o peso estratégico que o Pará passa a ter na maior aliança partidária do país.

A convenção, que marcou oficialmente a criação da federação, reuniu dirigentes e parlamentares em Brasília e confirmou o estatuto da União Progressista, documento que orientará o funcionamento do bloco. O registro formal no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve ser protocolado nos próximos dias.

Sabino passa a ser presidente da federação no Pará (Alessandra Serrão / Divulgação)

A aliança reúne a maior bancada de deputados na Câmara, mais prefeitos que qualquer outro partido e volume recorde de recursos para campanhas. Com a ida da senadora Margareth Buzetti ao PP nesta semana, a federação também deve assumir a liderança no Senado.

O Além da pauta nacional, no Pará o movimento amplia o protagonismo de Celso Sabino, hoje ministro e articulador central da preparação da COP 30 em Belém. Sua pré-candidatura ao Senado coloca o estado no radar principal da nova federação, que projeta papel decisivo nas eleições de 2026.

As tratativas entre União Brasil e PP são acompanhadas de perto por outros dirigentes partidários, que tentam projetar o tamanho do impacto da aliança nas campanhas de 2026.

A “superfederação”, como tem sido chamada por lideranças de outros partidos, terá direito a receber a maior fatia, entre os 29 partidos registrados pelo TSE, do fundo público de financiamento de campanhas.

'Superfederação’ em números

• 109 deputados federais — maior bancada na Câmara dos Deputados

• 14 senadores por ora — deve chegar a 15 nesta semana e se tornar a maior bancada do Senado

• 1.335 prefeitos em todo o país — maior número de prefeituras, superando o PSD (889), e 1.133 vice-prefeitos

• 7 governadores — à frente de todos os outros partidos, além de 4 vice-governadores