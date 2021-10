União Brasil terá quatro deputados estaduais, três federais e nove prefeitos no Pará

A fusão dos partidos do DEM e PSL, aprovada ontem (06), deve movimentar as casas legislativas no País, com o surgimento de uma nova força política, o União Brasil, o novo partido que precisa agora do aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ser oficializado. No Pará, a sigla, assim que for criada, será uma das principais forças políticas do Estado - contará de imediado com quatro deputados estaduais, Dra. Heloísa, Eliel Faustino e Hilton Aguiar, os três do DEM, e mais o delegado Nilton Neves, do PSL. Será a segunda maior bancada da casa, ao lado do PSDB, que tem tem quatro parlamentares, e atrás apenas do MDB, com cinco.

Na Câmara dos Deputados, três deputados federais do Pará serão do novo partido: Hélio Leite e Olival Mrques, ambos do DEM, e Celso Sabino, que este ano saiu do PSDB e foi pro PSL. O novo partido terá ainda nove prefeito no Pará.

Presente na convenção de ontem, o deputado estadual Eliel Faustino (DEM) explicou os próximos passos e a possível configuração política de apoio às eleições para o governo do estado. “Natural as divergências regionais, mas hoje aprovamos a pactuação nacional. Até novembro vamos estabelecer as convenções dos partidos, fazer a montagem partidária e definir as comissões para saber como iremos conduzir o processo do estado do Pará”, adiantou o democrata.

Quanto a proposta de apresentar uma terceira via no plano nacional e a possibilidade de repetir a estratégia no Pará, Faustino disse: “isso ainda não foi discutido, ainda não discutimos quem ficará a frente".

"Ponderação, diálogo e buscar o que nos unir", assim foi uma das frases ditas pelo deputado federal Celso Sanino (PSL) sobre qual o caminho que o União Brasil deve seguir na política paraense "Devemos buscar o equilíbrio", declarou. "Nosso país está passando por um momento de extremismo, está em evidência quem é mais ousado, radical, consegue mais likes. Queremos a ponderação, temos que admitir pensamentos contrários, não pensamentos feito inimigos e aceitar pensamentos diversos, e não se deve afastar a tolerância", refletiu.

O nome do presidente estadual do novo partido deve surgir a partir de um entendimento entre os dois políticos que comandam o DEM e PSL no Pará, Hélio Leite e Celso Sabino.