UFPA: sistema apresenta instabilidade no início da consulta prévia para escolha do novo reitor

A Universidade Federal do Pará (UFPA) realiza, nesta quarta-feira (17/04) a Consulta Prévia à comunidade para a escolha do próximo reitor (a) e vice-reitor (a) que estarão à frente da instituição no quadriênio 2024-2028. No Campus Guamá, a movimentação era tranquila durante a manhã. A consulta é online e começou às 9h da manhã. De acordo com informações do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) da UFPA, nos 10 primeiros minutos, mais de 8 mil pessoas já haviam votado, dentre as 50 mil que estão aptas para a consulta.

Por esse motivo, o sistema utilizado para votação começou a apresentar instabilidade. Os votos realizados entre 9h10 e 9h30 não foram computados, o que provocou uma queda nos acessos logo em seguida.

Às 10:20 da manhã, as equipes de tecnologia da informação da Universidade trabalhavam no restabelecimento do sistema, que seguirá aberto até às 21h para docentes, discentes e técnicos administrativos devidamente vinculados.

VEJA MAIS

No CTIC, também foi montado um ponto de apoio para as pessoas com dificuldades na votação, incluindo pessoas com deficiência visual que não consigam acessar o sistema.

Pelo Campus, não há pontos de concentração de eleitores, principalmente por conta da greve dos professores, iniciada nesta segunda-feira (15), e dos técnicos administrativos, que estão com as atividades paradas desde março.

Chapas que participam do pleito:

Chapa 1: Democracia e Diálogos na UFPA, composta pelo professor Armando Lírio de Souza (candidato a reitor) e pela professora Eliana Maria de Souza Franco Teixeira (candidata à vice-reitora);

Chapa 2: + UFPA: Autonomia, Excelência e Inclusão, composta pelo professor Gilmar Pereira da Silva (candidato a reitor) e pela professora Loiane Prado Verbicaro (candidata à vice-reitora);

Chapa 3: Coletivo Denise Patrícia, composta pela professora Denise Machado Cardoso (candidata à reitora) e pela professora Patrícia Bittencourt Tavares das Neves (candidata à vice-reitora); e

Chapa 4: Humanizar, Empreender e Inovar, composta pelo professor Hito Braga de Moraes (candidato a reitor) e pela professora Marilena Loureiro da Silva (candidata à vice-reitora).