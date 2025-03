Trump muda decoração do Salão Oval, que ganha brilhos e ouro

Donald Trump prometeu uma nova "era de ouro" para os Estados Unidos. No Salão Oval da Casa Branca, pelo menos, ele já cumpriu essa promessa, com uma mudança na decoração que deu destaque para os tons dourados e muitos ornamentos.

O republicano enfeitou o santuário da Presidência com troféus e porta-copos dourados com seu nome, e encheu as paredes de retratos dos seus antecessores.

Quase todos os dias, o presidente traz algo novo, e parece estar mais interessado na decoração do espaço agora do que durante o seu primeiro mandato, de 2017 a 2021.

"O presidente Trump interpreta muito bem o papel de Donald Trump", destacou Peter Loge, diretor da escola de mídia da Universidade George Washington. "O espetáculo é o importante. Parte dele é a ostentação. Seria surpreendente se Trump não transformasse o Salão Oval em um estúdio de TV que refletisse a sua marca."

Por trás da mudança também há uma mensagem política. O Salão Oval é um símbolo do poder americano, cenário de entrevistas coletivas e de reuniões com líderes estrangeiros exibidas na TV. Por isso, não foi por acaso a inclusão do presidente do século XIX, James Polk, à galeria de retratos presidenciais.

Sob o mandato de Polk, seu 11º presidente, os Estados Unidos viveram seu maior período de expansão territorial, o que representa uma mensagem, no momento em que Trump alarma seus aliados ao reivindicar o Canal do Panamá e falar abertamente sobre a possibilidade de anexar a Groenlândia e assumir o controle da Faixa de Gaza.

Cada presidente dá um toque pessoal ao Salão Oval, e o contraste entre o republicano e seu antecessor democrata Joe Biden não poderia ser maior.

"Acha que Joe Biden faria isto? Acho que não", disse Trump nesta semana, enquanto abria a cortina que protege da luz uma cópia da Declaração da Independência, durante entrevista ao programa "The Ingraham Angle", do canal Fox News. Ele apontou para os querubins dourados recém-instalados acima das portas: "Dizem que os anjos trazem sorte."

O Salão Oval de Biden era sóbrio, com cinco retratos ao redor da famosa lareira, incluindo um do presidente em tempos de guerra Franklin D. Roosevelt. Trump instalou nove, sem contar outros colocados perto da sua mesa, incluindo um do republicano Ronald Reagan.

Biden havia colocado na prateleira acima da lareira uma planta que supostamente datava da época de John F. Kennedy. Trump a trocou por sete objetos dourados, alguns deles de mais de 200 anos. Também adicionou ao Salão um busto do ex-premier britânico Winston Churchill.

A ostentação não deveria surpreender, em se tratando de um homem que anunciou sua primeira candidatura à Presidência descendo uma escada rolante dourada na Trump Tower, em Nova York.

O bilionário estampa seu nome em tudo o que pode, de edifícios a bíblias, e raramente deixa de promover tanto a sua marca quanto a imagem de força que foi fundamental para a sua carreira política.

Trump também planeja pavimentar o famoso Jardim das Rosas da Casa Branca, para dar a ele a aparência do pátio da sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida. "A grama simplesmente não funciona", porque "fica encharcada", disse na entrevista.

Uma das coisas de que o republicano mais se orgulha é de um retrato pouco convencional pendurado perto das imagens de seus antecessores ilustres. Do lado de fora do Salão Oval, em uma moldura dourada, está a foto policial tirada de Trump em 2023, na Geórgia, referente ao caso judicial em que ele foi acusado de tentativa de interferir nas eleições de 2020.

