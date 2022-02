TRT divulga calendário das inspeções correcionais nas varas do trabalho do Pará

Foi divulgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), que abrange os estados do Pará e Amapá, o calendário de realização das inspeções Correcionais ordinárias nas Varas de Trabalho e demais unidades judiciais que integram essa justiça especializada. Durante esse procedimento, a Corregedoria Regional solicita que a unidade reúna as melhores práticas e melhor desempenho da jurisdição para uma apresentação de até 10 minutos, que será compartilhada com as demais unidades. Em relação às audiências, elas devem ser bloqueadas no dia da reunião correicional, com os ajustes das varas.

Pelo calendário, o trabalho começa na próxima sexta-feira, pelas varas do Trabalho de São Félix do Xingu, Itaituba, Xinguara, Redenção, Monte Dourado e Breves, e seguem até o dia 07 de outubro de 2022.

Veja o calendário das audiências

Dia 25 de fevereiro - Varas do Trabalho de São Félix do Xingu, Itaituba, Xinguara, Redenção, Monte Dourado e Breves;

Dia 18 de março– 1ª, 2ª, 3ª e 4ª VFT de Ananindeua; VFT Santa Izabel; VFT Castanhal; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª VFT de Macapá e o CEJUSC de Macapá;

Dia 24 de junho – VFT de Paragominas; VFT de Capanema; VFT de Altamira; VFT de Tucuruí; 1ª, 2ª VFT de Abaetetuba; VFT de Óbidos e 1ª e 2ª VFT de Santarém;

Dia 22 de julho – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª VFT de Marabá; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª VFT de Parauapebas e CEJUSC Parauapebas;

Dia 02 de setembro –1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª VFT de Belém;

Dia 07 de outubro – 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª VFT de Belém; CEJUSC Belém e Central de Execução de Belém.

Como serão realizadas as reuniões?

As reuniões serão realizadas na modalidade telepresencial e nas jurisdições que possuem mais de uma unidade correicional a Correição Ordinária será realizada de forma coletiva, com a participação de todas as unidades, conforme as orientações do Comunicado 01/2022 da Corregedoria Geral do TRT8.

Toda a programação ficará sob a coordenação da Corregedora Regional do TRT8, desembargadora Mary Anne Acatauassú Camelier Medrado.

Durante os trabalhos da inspeção correcional e nas reuniões definidas pela Corregedoria Regional, juízes titulares e substitutos deverão estar presentes, assim como também é obrigatória a participação do Diretor de Secretaria e demais servidores lotados na unidade judiciária.

A equipe da unidade que passa pela inspeção deverá elaborar um novo plano de contribuição da Vara para o exercício de 2022, tendo como base as atuais metas do Poder Judiciário e de acordo com a distribuição interna de tarefas, demonstrando a situação da Vara do Trabalho em relação ao plano anterior.

A Corregedora Regional informou que estará, mediante agendamento prévio pelo e-mail corregedoria@trt8.jus.br, à disposição das autoridades locais, advogados, partes, juridiscionados e demais interessados no dia reservado às atividades correcionais.