Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Três anos do 8 de Janeiro: governo, STF e movimentos sociais fazem ações hoje

O presidente participa de uma cerimônia no Palácio do Planalto para relembrar os atos golpistas

Redação O Liberal com informações da AE

Os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 completam três anos nesta quinta-feira, 8. O evento mexeu com a estrutura dos Três Poderes e deixou um rastro de destruição em Brasília. Para relembrar o impacto, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF) organizam cerimônias ao longo do dia.

O presidente Lula participa de uma cerimônia no Palácio do Planalto em memória dos atos. Há a expectativa de que o petista utilize o momento para vetar o projeto de lei que reduz as penas dos condenados pela depredação dos prédios, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Convidados pelo Planalto, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não participarão do evento. A cerimônia acontece no Salão Nobre do Planalto e também na parte externa da sede do Executivo.

Contexto dos Ataques de 8 de Janeiro

O dia 8 de janeiro marcou o início do governo Lula. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro não aceitaram o resultado da eleição presidencial. Eles pediram a derrubada do governo com intervenção militar no país.

Lula estava em Araraquara, a 270 quilômetros da capital paulista, no momento das invasões. Na ocasião, o presidente decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.

Programação no Supremo Tribunal Federal (STF)

O STF também vai promover uma programação aberta ao público. As ações começam às 14h30, com a exposição "8 de janeiro: mãos da reconstrução", no átrio do Espaço do Servidor. Às 15h, será exibido o documentário "Democracia Inabalada: mãos da reconstrução".

O tribunal vai promover ainda uma roda de conversa com jornalistas que cobriram os ataques golpistas em Brasília.

Mobilizações em Defesa da Democracia

Movimentos sociais e partidos de esquerda também convocaram manifestações em defesa da democracia. Em Brasília, a concentração estava marcada para as 8h, em frente ao Palácio do Planalto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ATOS GOLPISTAS/DF/TRÊS ANOS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

pedido

Defesa pede ao STF assistência religiosa e Smart TV para Bolsonaro

O pedido indica dois nomes para o acompanhamento espiritual

08.01.26 22h13

Política

Autoridades paraenses participam do ato pela democracia no Palácio do Planalto

Evento marcou os três anos dos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023

08.01.26 19h07

projeto

Com veto de Lula, Congresso tem 30 dias para decidir futuro do PL da Dosimetria

Para derrubar um veto presidencial, são necessários ao menos 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado Federal.

08.01.26 18h18

Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, é encontrada morta em SP

08.01.26 17h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

CRISE

'Um erro não justifica o outro', diz Helder sobre ataque contra a Venezuela

O governador do estado do Pará classificou como retrocesso histórico

03.01.26 9h52

Eleições 2026

Calendário das eleições 2026: veja o que muda e os prazos até a votação

O presidente eleito tomará posse em 5 de janeiro de 2027, enquanto os governadores assumem no dia 6

03.01.26 16h15

Política

Ato em Belém repudia ataque à Venezuela e denuncia ofensiva imperialista na América Latina

Trabalhadores, ativistas e estudantes defenderam a soberania venezuelana

05.01.26 22h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda