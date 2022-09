TRE Pará divulga lista de zonas eleitorais que foram provisoriamente transferidas; acesse

O Tribunal Regional do Estado divulgou nesta quinta-feira (29) a lista de alocações provisórias para zonas que foram transferidas para outros locais por conta, principalmente, de reformas em escolas, na Região Metropolitana de Belém e também no interior do Estado.

Eleitores que ainda estão com dúvidas sobre o seu local de votação também podem fazer uso do Disque Eleitor, mais uma ferramenta de comunicação disponibilizada pela Justiça Eleitoral para sanar essas questões. O número é o 148, a ligação é gratuita e o atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 19h, e, sábado e domingo (no dia da eleição), das 7h às 17h. Por meio do número, também é possível saber sobre como justificar o voto ou mesmo como baixar o aplicativo e-Título.

Essas informações, de maneira geral, também podem ser acessadas por meio do aplicativo e-Título, mas alguns eleitores têm reclamado de que alguns locais de votação, como escolas que estão em reforma ou outros espaços com problemas estruturais, foram alterados e a nova informação ainda não consta no aplicativo. Por isso, a Justiça Eleitoral recomenda que, nesses casos, também seja feita a ligação telefônica para o número 148.

VEJA MAIS

“Com relação ao local de votação, a informação no Disque Eleitor está mais atualizada, então, por meio do telefone, o eleitor vai receber a indicação do local correto onde ele deve votar. De toda forma, é importante que o eleitor também deixe o aplicativo e-Título atualizado, porque lá ele tem todas as informações disponíveis no Cartório Eleitoral”, explica o secretário de Planejamento do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), Sandro Borges.

O aplicativo e-Título pode ser usado para identificar os eleitores, dar acesso aos dados e o local de votação, de maneira simples e gratuita, assim como a ligação telefônica para o Disque Eleitor. Disponível para baixar nas plataformas iOS ou Android, o e-Título também conta com acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Quem já tem a biometria coletada pela Justiça Eleitoral não precisa nem de outro documento.

Já aqueles que ainda não cadastraram as digitais precisarão, na hora da votação, apresentar um documento oficial com foto, como a carteira de identidade, a carteira de motorista ou a carteira de trabalho.

O e-Título estará disponível para download até este sábado (1º), mas o seu uso não é obrigatório. Os eleitores poderão votar apresentando um documento oficial com foto ou o próprio título de eleitor físico.

O eleitor pode ainda pesquisar o local de votação no site do Tribunal Superior Eleitoral.