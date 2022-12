TRE-PA realiza última sessão plenária deste ano

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realiza no próximo sábado a última sessão plenária do ano de 2022, a partir das 9h30, no plenário Antônio Koury, no prédio-sede do Tribunal. A sessão também será a última do biênio da desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento como presidente do Regional.

Serão julgados os últimos processos referentes à prestação de contas dos candidatos eleitos nas Eleições Gerais 2022. Até esta sexta-feira (16), foram julgadas 88,3% das contas de campanha das (dos) candidatas (os) eleitas (os). Destas, 44 foram aprovadas com ressalvas; 6 desaprovadas e 3 aprovadas, restando 11,7%, ou seja, 7 processos de contas para serem julgados na sessão deste sábado.

Segundo o TRE, o candidato só é diplomado se o registro de candidatura for deferido e as contas de campanha devidamente entregues e julgadas. A cerimônia de diplomação está marcada para a próxima quarta-feira, dia 21, a partir das 17h no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)