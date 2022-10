TRE-PA realiza teste de integridade em 15 urnas eletrônicas no Mangueirinho

Quinze urnas eletrônicas estão sendo auditadas, neste domingo (2), na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, por meio do teste de integridade realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). Foram sorteadas 27 seções eleitorais para a realização do exame nos aparelhos. Dez estão sendo auditadas em Marabã e 17 na capital paraense.

“Aproximadamente 150 pessoas estão trabalhando aqui no Mangueirinho, desde as 6h, para fazer esse teste que começou de fato às 9h. Nós tivemos um pouco de atraso, era pra começar iniciar 8h, igual na votação eral. Portanto, vamos encerrar às 17h os testes”, disse o juiz eleitoral Marcus Alan Gomes, presidente da Comissão da Auditoria de Votação Eleitoral (Cave).