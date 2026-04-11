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Política

TRE-PA convoca 500 mil eleitores para regularizar título

Mensagens com selo de verificação garantem atendimento prioritário nos cartórios para quem ainda não possui cadastro biométrico

Gabriel da Mota
fonte

Bruno Giorgi Almeida, diretor-geral do TRE-PA, em entrevista ao Grupo Liberal (Cristino Martins / O Liberal)

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) iniciou o envio de mensagens via WhatsApp para 500 mil eleitores paraenses para acelerar o processo de regularização cadastral antes do prazo de 6 de maio. Em entrevista ao Grupo Liberal, o diretor-geral do órgão, Bruno Giorgi Almeida, explicou que a medida foca em 300 mil pessoas sem biometria e outras 200 mil alocadas em seções saturadas. O objetivo é otimizar o fluxo nos postos de atendimento e garantir agilidade no dia da votação.

Para evitar golpes, o tribunal utiliza uma conta oficial com selo azul de verificação e não envia links externos aos usuários.

“A mensagem contém apenas botões de interação, como 'Estou ciente' ou 'Quero mais informações', que acionam o chatbot da nossa assistente virtual no próprio WhatsApp para tirar dúvidas”, detalhou Almeida.

Ele ressaltou que os eleitores convocados digitalmente terão prioridade nos guichês físicos ao apresentarem a mensagem no celular.

Entenda o que acontece se o eleitor perder o prazo

A regularização é fundamental para evitar o cancelamento do título e a suspensão de direitos civis, como a emissão de passaporte e a posse em cargos públicos. Almeida alertou que o atendimento descentralizado permite realizar o serviço em qualquer cartório do estado, mas recomendou a antecipação para evitar as filas previstas para a última semana de cadastro. "Estar em dia com a Justiça Eleitoral vai além de evitar esses transtornos; é garantir o exercício do seu poder de escolha", afirmou o diretor.

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