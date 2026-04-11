TRE-PA convoca 500 mil eleitores para regularizar título

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) iniciou o envio de mensagens via WhatsApp para 500 mil eleitores paraenses para acelerar o processo de regularização cadastral antes do prazo de 6 de maio. Em entrevista ao Grupo Liberal, o diretor-geral do órgão, Bruno Giorgi Almeida, explicou que a medida foca em 300 mil pessoas sem biometria e outras 200 mil alocadas em seções saturadas. O objetivo é otimizar o fluxo nos postos de atendimento e garantir agilidade no dia da votação.

Para evitar golpes, o tribunal utiliza uma conta oficial com selo azul de verificação e não envia links externos aos usuários.

“A mensagem contém apenas botões de interação, como 'Estou ciente' ou 'Quero mais informações', que acionam o chatbot da nossa assistente virtual no próprio WhatsApp para tirar dúvidas”, detalhou Almeida.

Ele ressaltou que os eleitores convocados digitalmente terão prioridade nos guichês físicos ao apresentarem a mensagem no celular.

Entenda o que acontece se o eleitor perder o prazo

A regularização é fundamental para evitar o cancelamento do título e a suspensão de direitos civis, como a emissão de passaporte e a posse em cargos públicos. Almeida alertou que o atendimento descentralizado permite realizar o serviço em qualquer cartório do estado, mas recomendou a antecipação para evitar as filas previstas para a última semana de cadastro. "Estar em dia com a Justiça Eleitoral vai além de evitar esses transtornos; é garantir o exercício do seu poder de escolha", afirmou o diretor.