TRE-PA atende 490 eleitores por dia em Belém perto do fim do cadastro eleitoral

O movimento no Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE), na manhã desta quarta (8/04), em Belém, já reflete a corrida contra o tempo para regularização do título de eleitor. A menos de um mês do fechamento do cadastro eleitoral, marcado para 6 de maio, o atendimento diário chega a cerca de 490 eleitores na capital paraense, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

(Foto: Igor Mota)

Demanda crescente e filas mais longas

De acordo com o chefe do NAE de Belém, Zilomar Pereira, a procura aumentou significativamente nas últimas semanas, especialmente por serviços específicos.

“A gente tá tendo uma demanda muito grande daquele eleitor que veio fazer a troca da sessão pelo fato de a sessão ser lotada. O TRE fez o chamamento e aí estão indo pra outro local pra uma sessão mais tranquila”, explicou.

Outro serviço bastante procurado é o cadastro biométrico. “Muito eleitor tá sem biometria. Então foram chamados também e estão fazendo biometria”, completou.

Zilomar Pereira. (Foto: Igor Mota)

Com o aumento no fluxo, o tempo de espera também cresceu.

“A gente tá recebendo uma média de 490 eleitores por dia aqui. O tempo de espera tem demorado por conta do próprio quantitativo”, disse Zilomar.

Para amenizar o problema, o Tribunal ampliou o número de guichês de atendimento.

Dúvidas frequentes e orientações

Segundo o chefe do NAE, a principal dúvida dos eleitores está relacionada à troca de local de votação. “Muitas vezes ele tá numa sessão que tem mais de 400 eleitores, um número muito grande”, afirmou, destacando que novos locais de votação foram criados para redistribuir melhor o público.

Ele também reforçou que alguns serviços podem ser feitos pela internet. “O eleitor que quer apenas trocar o local de votação, desde que esteja biometrizado, pode resolver apenas no online. Só que essa demanda online tá demorando um pouquinho mais porque a gente tá priorizando o eleitor que está aqui presencialmente.”

Para o atendimento presencial, é necessário apresentar documento oficial com foto, como RG, CNH ou passaporte. Em casos de transferência, recomenda-se levar comprovante de residência.

(Foto: Igor Mota)

Eleitores enfrentam espera, mas buscam regularização

Entre os eleitores presentes na manhã desta quarta-feira (8), muitos já chegaram cedo para garantir atendimento.

O estudante pré-vestibular Lorenzo Castiél foi tirar o primeiro título.

“No ano de eleição, tem que fazer a coisa certa. Eu cheguei aqui às oito e meia da manhã. Já estou aqui há uma hora e meia”, contou.

Ele disse que decidiu antecipar o atendimento por causa do prazo. “Eu sei que é até 6 de maio. Resolvi vir logo pra caso não desse eu teria tempo de correr atrás.”

Lorenzo Castiél. (Foto: Igor Mota)

A operadora de caixa Rosimare Barbosa também enfrentou fila para realizar a biometria.

“Veio uma mensagem do WhatsApp pra estar presencialmente aqui no tribunal. Estou esperando aqui na fila há uma hora e quarenta minutos”, relatou.

Apesar da espera, ela afirmou já estar atenta ao prazo. “O meu título tá tudo ok. Só falta a biometria mesmo.”

Rosimare Barbosa. (Foto: Igor Mota)

Já o aposentado Guilherme Santos teve atendimento mais rápido. “Esperei no máximo uma hora e dez minutos”, disse. Ele procurou o local para fazer a troca do título.

Guilherme Santos. (Foto: Igor Mota)

Estratégias para atender à alta demanda

Ao Grupo Liberal, o TRE-PA informou que o ritmo de atendimento vem acelerando desde o início do ano. Entre 1º de janeiro e 6 de abril, foram realizados mais de 202 mil atendimentos em todo o estado.

Desse total, 53% correspondem a revisões, 28% à emissão do primeiro título e 19% a transferências de local de votação.

“Esses números indicam que o eleitor já começou a responder às estratégias de antecipação adotadas pelo Tribunal”, destacou o órgão.

A expectativa é de que entre 600 mil e 700 mil atendimentos sejam realizados até o fim do prazo.

Para dar conta da demanda, o TRE-PA adotou uma série de medidas. Entre elas, a contratação de 500 recepcionistas, ampliação do horário de funcionamento dos cartórios e realização de mutirões aos fins de semana e feriados.

(Foto: Igor Mota)

O Tribunal também investe em ações itinerantes em comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, além do envio de mensagens para orientar eleitores e campanhas em diferentes meios de comunicação.

“Em síntese, o TRE do Pará está atuando com planejamento, antecipação e inteligência de dados, distribuindo a demanda ao longo do tempo e ampliando significativamente sua capacidade de atendimento”, informou o órgão.

TRE do Pará realiza mutirão eleitoral neste fim de semana

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizará um mutirão de atendimento aos eleitores neste sábado (11) e domingo (12), com funcionamento das 8h às 14h em cartórios eleitorais e postos de atendimento em todo o estado. A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços eleitorais, especialmente para quem não consegue comparecer durante a semana.

A ação ocorre a menos de um mês do fechamento do Cadastro Eleitoral, previsto para 6 de maio. Após essa data, os serviços serão suspensos e só serão retomados em novembro, após as eleições. O objetivo é garantir que o maior número possível de eleitores regularize sua situação dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

(Foto: Igor Mota)

Durante o mutirão, estarão disponíveis serviços como emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, atualização cadastral, regularização de pendências e coleta de dados biométricos, quando necessário.

Para solicitar o primeiro título, é preciso apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e, no caso de homens que completam 19 anos em 2026, comprovante de quitação com o serviço militar. Já para transferência de domicílio eleitoral, são exigidos documento oficial com foto e comprovante recente de residência. Nos pedidos de revisão cadastral, basta apresentar documento oficial com foto.

O TRE-PA já havia iniciado a série de mutirões nos dias 21 e 22 de março e dará continuidade à ação no próximo fim de semana, com o objetivo de facilitar o atendimento e evitar filas próximas ao prazo final.

(Foto: Igor Mota)

A Justiça Eleitoral também informou que haverá novo mutirão no feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, além dos dias 2 e 3 de maio, no mesmo horário, das 8h às 14h.

Serviços do TRE-PA em qualquer unidade eleitoral do estado

● Alistamento: para quem vai tirar o título pela primeira vez;

● Revisão: para atualizar dados ou regularizar a situação;

● Transferência: para mudar seu título de uma cidade para outra dentro do estado;

● Segunda via: caso o eleitor tenha perdido ou precise de uma nova via do seu título;

● Coleta da biometria: para cadastro ou atualização das digitais, foto e assinatura;

● Inclusão de nome social: para eleitores que desejam incluir o nome social no cadastro eleitoral;

● Solicitação de sessão com acessibilidade: para eleitores que necessitam de local de votação adaptado às suas necessidades.



