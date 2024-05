TRE julga Habeas Corpus de Wladimir Costa nesta terça-feira (28)

Na manhã desta terça-feira (28), o Tribunal Regional do Eleitoral do Pará (TRE-PA), julga o pedido de Habeas Corpus do ex-deputado Wladimir Costa. O parlamentar responde pelo crime de “Violência contra a Mulher Candidata ou no Exercício do Mandato Eletivo” direcionada a deputada federal Renilce Nicodemos. Após ter a primeira liminar com ordem de Habeas Corpus suspensa por maioria de votos, Wlad, que já havia sido solto, fazendo uso da tornozeleira eletrônica no dia 25 de abril, retornou à prisão em 14 de maio.

