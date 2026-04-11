Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

TRE do Pará usa cavalos para levar urnas a áreas isoladas

Geografia paraense e fatores climáticos exigem planos de contingência para garantir o voto em comunidades remotas

Gabriel da Mota
fonte

Bruno Giorgi Almeida, diretor-geral do TRE-PA, em entrevista ao Grupo Liberal (Cristino Martins / O Liberal)

As dimensões continentais do Pará impõem desafios complexos para a realização do pleito de 2026, exigindo que a Justiça Eleitoral alcance localidades isoladas por rios e matas. Em entrevista ao Grupo Liberal, o diretor-geral do TRE-PA, Bruno Giorgi Almeida, destacou que a estrutura logística precisa ser adaptada à realidade de cada região para assegurar que cada cidadão exerça seu direito ao voto. O planejamento envolve desde o uso de aeronaves até o transporte animal em áreas de difícil acesso.

Em situações onde a geografia impede o uso de meios convencionais, o tribunal adota soluções emergenciais para o transporte dos equipamentos.

“Na eleição passada, a seca extrema impediu a navegação e as queimadas impediram o voo de helicópteros; o resultado foi o plano C: a urna teve que ser transportada a cavalo pelo mesário”, revelou Almeida.

Ele citou exemplos de aldeias em São Félix do Xingu que ficam a seis horas de barco da sede municipal.

Impactos climáticos alteram estratégia do tribunal

O monitoramento do calendário climático é uma das frentes de atuação do tribunal para antecipar entraves geográficos. Além do transporte físico, a Justiça Eleitoral investe em tecnologia de satélite e inteligência artificial para garantir a comunicação e a segurança do processo em todo o território paraense. "O objetivo é oferecer condições de votação em um território vasto e imprevisível", pontuou o diretor-geral.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

logística

orçamento

eleições 2026

tre do pará

bruno giorgi almeida
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

REPERCUSSÃO

Projeto que criminaliza a misoginia recebe apoio entre deputados do Pará e OAB-PA

Parlamentares paraenses e entidade jurídica defendem medida aprovada no Senado e destacam proteção às mulheres sem prejuízo à liberdade de expressão

12.04.26 7h30

STF

Luiz Fux revê voto sobre tentativa de golpe em 8 de janeiro e absolve sete réus

A decisão de Fux não resulta em mudança para os condenados.

11.04.26 18h28

Lindbergh minimiza resultado do Datafolha e diz que campanha ainda nem começou

11.04.26 17h11

ELEIÇÕES 2026

TRE do Pará usa cavalos para levar urnas a áreas isoladas

Geografia paraense e fatores climáticos exigem planos de contingência para garantir o voto em comunidades remotas

11.04.26 17h00

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Troca de farpas

Michelle divulga vídeo de Nikolas Ferreira após briga do deputado com Eduardo Bolsonaro

Publicação ocorre no mesmo dia em que Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro trocam ataques nas redes sociais

06.04.26 11h53

mudanças

Governadora Hana Ghassan nomeia chefes de três órgãos estaduais; veja quem são

Nomes foram escolhidos após a exoneração dos antigos titulares, em razão do período de desincompatibilização eleitoral

08.04.26 10h21

OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Deputados do Pará citados em documento apreendido pela PF se defendem e negam envolvimento

Operação em Belém encontrou R$ 500 mil em espécie e levou à prisão de três pessoas; parlamentares negam envolvimento

05.04.26 15h00

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL

A seis meses das eleições, 20 secretários e chefes de órgãos deixam cargos no Pará; veja a lista

Exonerações, assinadas pelo governador Helder Barbalho, foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado

02.04.26 12h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda