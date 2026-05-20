Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Transparência Internacional diz que Câmara 'premia irregularidades' e favorece desinformação

Para a entidade anticorrupção, esse dispositivo "ignora a experiência das últimas eleições, que foram marcadas pela disseminação de desinformação".

Estadão Conteúdo
fonte

Câmara dos Deputados (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

A Transparência Internacional Brasil avalia que o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 19, "premia irregularidades e abre portas à desinformação eleitoral". O texto concede uma série de benefícios aos partidos políticos, como o prazo de 15 anos para o pagamento de multas, a permissão para o pagamento de dirigentes fantasmas e a criação de uma brecha para que números de telefone de partidos sejam usados em disparos em massa de mensagens por robôs.

Segundo a Transparência Internacional, a aprovação do texto "representa um grave retrocesso para o sistema partidário brasileiro e uma ameaça à integridade do processo eleitoral que se avizinha", escreve a entidade em nota.

"Aprovado por um plenário esvaziado e sem qualquer debate com a sociedade, o projeto fragiliza mecanismos de fiscalização, agrava riscos de corrupção e desvios de recursos públicos e perpetua um cenário de impunidade dos partidos políticos", completa.

Segundo a ementa da proposta, o projeto muda a Lei dos Partidos para definir que cada diretório partidário - nacional, estadual ou municipal - será responsável apenas pelas próprias multas e punições. Na prática, isso significa que uma dívida de um diretório municipal, por exemplo, não poderá ser cobrada de outro diretório do mesmo partido.

A proposta também proíbe que a Justiça Eleitoral faça descontos de um diretório para quitar dívidas de outro órgão da legenda. Além disso, o texto cria regras para definir como essas multas deverão ser pagas, parceladas e fiscalizadas.

Na avaliação da Transparência Internacional, o projeto dá continuidade a uma decisão já tomada pelo Congresso de aliviar punições de partidos que descumpriram regras de incentivo à participação de mulheres e pessoas negras na política. Isso porque o texto permite que essas legendas parcelem dívidas e multas por até 15 anos, inclusive usando dinheiro público do Fundo Partidário para fazer os pagamentos.

Para a entidade, isso enfraquece as punições, porque os partidos deixam de sofrer consequências financeiras mais duras por não cumprirem as regras eleitorais. "Premia-se, assim, aqueles que optaram pela perpetuação da exclusão de mulheres e pessoas negras da política", diz a nota.

O projeto também cria mais uma vantagem para partidos submetidos a processos judiciais. Além de facilitar fusões partidárias, o texto determina a suspensão de processos judiciais e administrativos durante a análise dos pedidos de fusão e dificulta a cobrança de sanções aplicadas aos partidos de origem após a conclusão da fusão ou incorporação. "Cresce, assim, o risco de que as fusões partidárias se tornem uma saída para partidos que querem escapar de punições", diz a entidade.

Outro ponto contemplado pelo projeto de lei é a autorização de que partidos políticos criem instituições de ensino superior. As siglas poderão cobrar mensalidades, "sem qualquer preocupação com os desvios de finalidade que isso pode produzir", diz a nota.

Esse dispositivo "dispensa, inexplicavelmente, a comprovação do desempenho efetivos de tarefas por dirigentes partidários, abrindo o caminho para a multiplicação de funcionários fantasmas, remunerados com recursos públicos", explica a entidade.

A Transparência Internacional também critica o trecho do projeto que libera que partidos políticos e candidatos façam disparo em massa de mensagens automáticas em aplicativos como WhatsApp e Telegram, usando sistema de robôs. O texto também proíbe que as empresas suspendam essas contas sem determinação judicial, mesmo na presença de evidências de irregularidades ou Fake News.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

partidos

PL

benefícios

Câmara

Transparência Internacional
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

DECISÃO

Justiça determina penhora de bens de Zambelli em ação por uso irregular de foto de Boulos

Zambelli está presa na Itália desde 2025 e segue em processo de extradição.

20.05.26 7h52

entenda

Transparência Internacional diz que Câmara 'premia irregularidades' e favorece desinformação

Para a entidade anticorrupção, esse dispositivo "ignora a experiência das últimas eleições, que foram marcadas pela disseminação de desinformação".

20.05.26 7h47

crise

'Tem que perguntar para o Flávio', diz Michelle sobre crise com áudios de senador a Vorcaro

Flávio admitiu que pediu dinheiro ao banqueiro do Master para bancar o filme Dark Horse

19.05.26 22h32

Gilmar derruba decisão do TRE e libera posts de Zeca Dirceu sobre Dallagnol

19.05.26 22h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

POLÊMICA

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

14.05.26 15h12

Fala misógina

Pré-candidato do PL diz que mulheres não devem ocupar cargos políticos

A declaração ocorreu durante entrevista a uma rádio local, na última sexta-feira, 8

13.05.26 15h12

BRASIL

Festa de Nunes Marques tem uísque, ministro no palco e ingresso de R$ 800

Evento aconteceu em homenagem ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

13.05.26 7h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda