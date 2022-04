Transamazônica tem motociata pró-Bolsonaro neste domingo (11)

Moradores da região do Xingu, sudoeste do Pará, manifestasem neste domingo (10) seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro por meio da Motociata "Acelera Transamazônica". O evento contou com a participação do deputado federal Éder Mauro (PL) e do vice-presidente estadual do Partido Liberal (PL) no Pará, Rogério Barra.

Essa foi a primeira motociata que atravessou a rodovia Transamazônica realizada pelo movimento popular de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Os participantes do evento saíram do município de Medicilândia, passando por Brasil Novo até a Cidade de Altamira.