Trabalhadores da Eletronorte fazem ato grevista em Belém

Na manhã desta terça-feira (11/06), trabalhadores das Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) em Belém fazem um ato grevista em frente à sede da estatal, na avenida Perimetral, no bairro do Guamá. O trânsito no local não foi interrompido. A paralisação dos funcionários busca assegurar um acordo coletivo de trabalho, contra a proposta da empresa de reajuste zero, redução de salários e retirada de direitos.

Desde segunda (10), uma greve nacional dos eletricitários da Eletrobras foi deflagrada em todo o país, por tempo indeterminado. No Pará, os trabalhadores se mobilizam nas bases de Altamira, Curuá-Una (Santarém), Marabá, Tucuruí e Vila do Conde (Barcarena), além da capital. A decisão pela greve nacional foi tomada no dia 05 de junho e, segundo o Sindicato dos Urbanitários do Pará, a manutenção dos serviços essenciais à população segue garantida.

“A proposta da Eletrobras é uma afronta aos eletricitários que, ao longo de décadas, construíram a empresa, que gerou o lucro de 4,4 bilhões de reais, em 2024”, informa o dirigente sindical dos Urbanitários do Pará, Jorge Costa. Assédio moral, adoecimento mental e demissões fazem parte das denúncias dos trabalhadores.