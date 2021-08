Trabalhadores da Cosanpa deflagram greve nesta quarta (25)

Os trabalhadores da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) deflagaram greve na manhã desta quarta-feira (25).

A razão, segundo José Bianor Pena, da direção do Sindicato de Urbanitário do Pará, é o descumprimento de acordos firmados entre a categoria e a companhia.

Trabalhadores organizaram um protesto na avenida Almirante Barroso enquanto se dirigiam para a Casa Civil do Pará, para tentar dialogar com o secretário da pasta Iran Lima.

Bianor afirma que havia um processo de negociação da data base de 2020 que foi interrompido pela pandemia, que foi retomado este ano.

Após diversas reuniões, no dia 12 de junho ficou definido um reajuste internível na tabela salarial de 3,2% para 80% dos trabalhadores e mais um aumento de 5% de ganho real no talão do vale-alimentação.

"No dia 13 quando chamamos para fazer a ata, o presidente da Cosanpa disse que não iria cumprir o acordo. Já tentamos de todo jeito falar com o governo do estado e não deu em nada. A proposta deles é acabar com o acordo coletivo, tirando 44 cláusulas das 64 cláusulas. Nunca vi isso acontecer, da Casa cCvil chamar para negociar e o presidente da Cosanpa não cumprir", afirma ele, lembrando que a greve seguirá por tempo indeterminado.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará disse que todos os serviços prestados pela Cosanpa estão funcionando normalmente nesta quarta-feira (25), apesar da greve.

A Cosanpa também argumenta que foi definido o reajuste de 10,24% no ticket alimentação dos funcionários e a diretoria da companhia segue em negociação com o Sindicato dos Urbanitários para o cumprimento das mudanças exigidas pela reforma trabalhista.