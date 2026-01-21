Toffoli manda reservar salas no STF para depoimentos do caso Master

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Corte reserve salas e disponibilize servidores. A medida visa a realização de depoimentos no âmbito da investigação que apura o caso do Banco Master.

A decisão foi tomada após a Polícia Federal (PF) marcar novas datas para as oitivas. O inquérito tramita sob a relatoria de Toffoli e segue em sigilo judicial.

Inicialmente, a PF previa tomar novos depoimentos do dono do Master, Daniel Vorcaro, e do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. Contudo, os investigadores decidiram não ouvi-los novamente, ao menos por ora.

Mudança no cronograma das oitivas

O cronograma foi alterado após uma ordem de Toffoli. O ministro determinou que os depoimentos deveriam ser realizados durante dois dias consecutivos em uma sala do próprio tribunal.

A Polícia Federal pretendia ouvi-los ao longo da última semana de janeiro e da primeira de fevereiro. No entanto, a corporação precisou alterar o planejamento por causa da ordem do magistrado.

No despacho, Toffoli determinou que a Secretaria Judiciária do STF adote as providências necessárias. Isso inclui a organização da estrutura física e operacional da Corte para viabilizar as audiências nas datas indicadas pela PF.

Detalhes da intimação e acesso

O ministro também ordenou que a autoridade policial seja oficiada. A PF deve enviar os links de acesso das audiências, que serão utilizados para a intimação dos investigados e de seus respectivos advogados.

Toffoli ressaltou que os advogados constituídos já se encontram credenciados para acessar os autos da investigação. Por fim, o ministro determinou a intimação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, para ciência dos fatos.

A PF informou ao Supremo que o cronograma permite às defesas acesso prévio ao conteúdo da investigação. Isso inclui os depoimentos colhidos no fim de dezembro, antes da realização das novas oitivas.

Quem será ouvido

Os depoimentos estão previstos para ocorrer entre os dias 26 e 27 de janeiro. Parte das oitivas será por videoconferência e parte de forma presencial no STF, conforme o cronograma apresentado pela Polícia Federal.

Dario Oswaldo Garcia Júnior: ex-diretor executivo do BRB

André Felipe de Oliveira Seixas Maia: ex-diretor da Tirreno

Henrique Souza e Silva Perreto: atuou na estruturação da Tirreno

Alberto Felix de Oliveira: ex-superintendente de Tesouraria do Master

Robério Cesar Mangueira: ex-superintendente do BRB

Luiz Antônio Bull: ex-diretor do Master

Angelo Ribeiro: ex-diretor do Master

Augusto Ferreira Lima: ex-sócio do Master