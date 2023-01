Todos os pontos de interdição em rodovia federal do Pará foram liberados, diz PRF

Não há mais pontos interditados em rodovias federais do Pará, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou em novo balanço enviado à reportagem, às 9h. No início da manhã desta segunda-feira (9), às 7h, ao menos cinco pontos da BR-316 estavam totalmente bloqueados por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os bloqueios ocorreram após invasões às sedes dos Três Poderes, em Brasília, orquestradas por apoiadores radicais do ex-presidente. Os atos resultaram na depredação dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).

