‘Todas as pessoas têm direito à presunção de inocência’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas denunciadas pela PGR no inquérito do golpe terão direito à presunção de inocência e cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF) julgar os acontecimentos. Lula evitou comentários sobre o assunto e disse que a atribuição é da Procuradoria-Geral da República: "Não vou comentar processo que está na Justiça".

"A única coisa que eu posso dizer é que, neste País, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro", disse Lula durante entrevista coletiva. A cerimônia foi acompanhada pelo primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro.

"Se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo que cometeram", complementou o presidente. "O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender."