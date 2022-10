TJPA elege nova presidência para o próximo biênio; veja os nomes

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) elegeu a nova presidente para o próximo biênio 2023-2025. A desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos foi eleita, nesta quarta-feira (5), durante sessão do Tribunal Pleno, que contou com a presença de todos os integrantes da Corte. A posse ocorrerá no primeiro dia útil de fevereiro de 2023.

Para a vice-presidência do TJPA, foi eleito o desembargador Roberto Gonçalves de Moura e, para a Corregedoria-Geral de Justiça, o desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Para compor o Conselho de Magistratura, juntamente com os membros natos, que são os titulares da Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria-Geral de Justiça, foram eleitos os desembargadores Ezilda Pastana Mutran, Kédima Pacífico Lyra, Amilcar Roberto Bezerra Guimarães e Margui Gaspar Bittencourt.

A sessão do Pleno que definiu os novos dirigentes ocorreu de forma híbrida (presencial e online), com transmissão do plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, no prédio-sede do TJPA, sob a presidência da desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Os(as) candidatos(as) aos diferentes cargos diretivos do TJPA se autoapresentaram após a abertura da sessão plenária, colocando-se à disposição oralmente para concorrer às vagas.

A desembargadora eleita presidente agradeceu a Deus pela conquista. “Obrigada também aos meus colegas e minhas colegas por acreditarem em mim para esta missão. Saibam que todos e todas estarão ao meu lado. Eu prometo exercer esse cargo com muita dignidade. Quero também agradecer aos meus irmãos, meus filhos, meus amigos e meus assessores que estão aqui. Prometo a todos e todas, magistrados(as) e servidores(as), que estarei sempre à disposição”, destacou.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)