TCU aprova contas do governo Bolsonaro com 'distorções' de R$ 1,28 trilhão

Nesta quarta-feira (7), o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, com ressalvas, as contas do governo Jair Bolsonaro referentes ao ano de 2022. O relator Jorge Oliveira, no entanto, apresentou ressalvas em razão “da relevância das distorções” identificadas no processo, a somarem R$ 1,28 trilhão.

A análise das contas do governo é um procedimento de praxe determinado pela Constituição Federal. Agora, o processo seguirá para apreciação no Congresso Nacional.

VEJA MAIS

O ministro relator afirmou que “em linhas gerais, o exercício de 2022 se caracterizou pela continuidade na melhoria do desempenho da economia observada em 2021 após as grandes dificuldades vivenciadas em 2020, sobretudo em face da pandemia”.

Jorge Oliveira listou detalhes das “distorções” que chegam a 1,28 trilhões