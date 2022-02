TCM faz novo levantamento de obras públicas paradas nos municípios do Pará

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará está enviando questionários aos 144 municípios paraenses para coletar novas informações e atualizar o banco de dados sobre as obras públicas que estão paradas no Estado. De acordo com a presidente da Corte de Contas, conselheira Mara Lúcia, o objetivo é obter uma visão mais aprofundada dos motivos que levam à paralisação dessas obras, subsidiando também outras instituições com as quais as prefeituras paraenses tenham firmado convênio.

“Estamos cumprindo nosso compromisso de zelar para que as políticas públicas, das mais diversas áreas, tenham efetividade e tragam benefícios reais para a população”, declarou a conselheira.

O levantamento das obras paradas está sendo feito pela Diretoria de Planejamento, Assessoramento, Monitoramento, Fiscalização e Controle Externo (Diplamfce) do TCM.

Em 2019, no último levantamento, foram identificadas 248 obras paralisadas em todo o Estado, totalizando R$895.660.928,16, mas apenas 75 das 144 prefeituras paraenses responderam aos questionários. Agora, novo questionário está sendo enviado aos municípios, para que respondam o que foi feito com as obras declaradas em 2019. O objetivo é saber se concluídas, se continuam paralisadas, se foram abandonadas e se há interesse do atual gestor em retomá-las.

As prefeituras poderão também inserir dados sobre a existência de novas obras paralisadas. Os municípios devem detalhar qual o tipo e condição atual das obras declaradas, qual política pública atende, se é relacionada à saúde, educação ou saneamento, por exemplo, bem como prestar informações sobre o contrato, a empresa e o valor das obras.