Em Ananindeua, ministro Rogério Marinho afirma que seis mil obras estavam paradas no País

Durante a entrega dos 480 apartamentos do Residencial Novo Cristo II, em Ananindeua, na tarde de ontem (7), dentro do novo programa do governo federal, Casa Verde e Amarela, o titular do Ministério do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que quando foi iniciado o trabalho na área de desenvolvimento encontrou o registro de seis mil obras paradas. “Quase 170 mil unidades habitacionais estavam paradas, deixadas de lado. Eram sonhos desfeitos, frustrações, expectativas não realizadas. Antes de iniciarmos novas obras, resolvemos respeitar o povo brasileiro e concluir o que foi iniciado em governos anteriores”, discursou.

Segundo o ministro, a construção do Residencial Novo Cristo II iniciou em 2017 e deveria ter sido concluída em 2019. “Mas, a exemplo de tantas obras, houve descontinuidade no cronograma físico-financeiro de alocação de recursos. Nós alocamos mais de 60% (R$ 23,6 milhões) do valor da obra durante o governo do presidente Jair Bolsonaro”, completou.

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, afirmou que, após as eleições, a prioridade de sua gestão é realizar ações, independentemente de partidos ou ideologias dos agentes políticos que venham a ser parceiros, e agradeceu ao ministro Rogério Marinho. “Quero fazer um agradecimento que vai além do empreendimento de hoje. Lembro que no início do ano fui com o senhor em Brasília. O município de Ananindeua ia ter que devolver R$ 14 milhões para o governo federal por causa de uma obra que se arrastava desde 2008, que era o trecho 2 do canal Maguariaçu. Era uma obra de saneamento muito importante, o senhor nos recebeu e disse que iria resolver nossa questão, ainda mais sendo uma obra de saneamento, e Ananindeua, entre os 200 maiores municípios, é o que possui os piores índices de saneamento”, afirmou.

Dilma do Socorro foi a escolhida, entre os 480 novos residentes do conjunto Novo Cristo II, para fazer o discurso em nome das pessoas beneficiadas. “Devo ressaltar que vivemos dias difíceis com a pandemia, perdemos pessoas queridas, mas em meio a tudo isso esse grandioso empreendimento chega no momento certo em nossas vidas, trazendo moradia digna para quem está em condições de remanejamento ou casos semelhantes. A casa própria é muito mais que um sonho, é uma necessidade ter um local estruturado para residir, nos traz um pouco de paz”, discursou.

O Residencial Novo Cristo II é dotado de infraestrutura completa, com sistema de abastecimento de água, rede de esgoto com estação de tratamento, pavimentação, ciclovia, drenagem, iluminação pública, centro comunitário, quadra poliesportiva, academia ao ar livre e parquinho. No residencial Novo Cristo II todas as unidades são adaptáveis para pessoas com deficiência (PcD). Mais de 1.920 pessoas foram beneficiadas.