Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

TCE-PA encerra em Breves o Programa Conversando com o Controle Interno

Temas diversos, como Reforma Tributária e inteligência artificial, foram abordadas por palestrantes

O Liberal
fonte

Breves recebeu evento do TCE-PA (Divulgação)

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) encerrou nesta sexta-feira (29) mais uma edição do Programa Conversando com o Controle Interno, realizada em Breves, no arquipélago do Marajó. A programação contou com palestras sobre Transferências Governamentais da União e do Estado, Inteligência Artificial aplicada à Gestão Pública e terminou com a exposição do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

A iniciativa reuniu cerca de 400 participantes no primeiro dia, envolvendo prefeitos, vereadores, secretários municipais, representantes de conselhos, cooperativas, associações e estudantes de 16 municípios marajoaras. O evento começou na quinta-feira (28) e foi marcado por debates sobre gestão pública, planejamento e controle de recursos.

Na abertura, o presidente do TCE-PA, conselheiro Fernando Ribeiro, destacou o compromisso coletivo com a boa aplicação das verbas públicas. “Todos somos cidadãos e é como cidadãos que nós temos a obrigação de bem aplicar e de fiscalizar a boa aplicação de recursos públicos. O Marajó é um só nos seus problemas, nas suas carências e no seu povo acolhedor”, afirmou.

Tribunal mais perto da realidade marajoara

Os participantes também acompanharam a palestra do secretário de Estado da Fazenda, René de Oliveira e Sousa, sobre “Reforma Tributária: o impacto nas Finanças Públicas Municipais”. Já o ministro das Cidades, Jader Filho, tratou das Políticas Públicas e do Planejamento Governamental, elogiando a iniciativa do Tribunal em se aproximar da realidade marajoara.

O conselheiro Odilon Teixeira, corregedor e coordenador do programa, ressaltou que o TCE-PA tem atuado não apenas no julgamento, mas também na orientação dos gestores municipais. O prefeito de Breves, Xarão Leão, reforçou a importância do evento para a administração local, destacando a troca de informações técnicas e o fortalecimento da transparência.

Criado em 2011, o Conversando com o Controle Interno é coordenado pela Corregedoria e pela Escola de Contas Alberto Veloso (Ecav), com o objetivo de aproximar o controle externo do TCE-PA dos órgãos que prestam contas ao Tribunal, incentivando o aperfeiçoamento da gestão pública.

Além de Fernando Ribeiro e Odilon Teixeira, participaram os conselheiros Cipriano Sabino e os substitutos Julival Rocha, Milene Cunha e Edvaldo Souza, bem como os procuradores do Ministério Público de Contas Estadual, Stephenson Victer, Patrick Mesquita e Felipe Rosa Cruz.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tce-pa
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Certidão de óbito de Zuzu Angel, vítima da ditadura, é retificada pelo governo federal

29.08.25 15h53

IMPROBIDADE

Justiça condena prefeito de Oriximiná e irmão por improbidade administrativa

O gestor recebia remunerações simultâneas e indevidas de cargos públicos; entenda

29.08.25 15h41

No Marajó

TCE-PA encerra em Breves o Programa Conversando com o Controle Interno

Temas diversos, como Reforma Tributária e inteligência artificial, foram abordadas por palestrantes

29.08.25 15h27

em prisão domiciliar

PGR se manifesta contra a presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro

Para Procuradoria, é preciso ter equilíbrio entre privacidade e lei penal

29.08.25 14h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda