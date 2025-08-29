TCE-PA encerra em Breves o Programa Conversando com o Controle Interno

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) encerrou nesta sexta-feira (29) mais uma edição do Programa Conversando com o Controle Interno, realizada em Breves, no arquipélago do Marajó. A programação contou com palestras sobre Transferências Governamentais da União e do Estado, Inteligência Artificial aplicada à Gestão Pública e terminou com a exposição do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

A iniciativa reuniu cerca de 400 participantes no primeiro dia, envolvendo prefeitos, vereadores, secretários municipais, representantes de conselhos, cooperativas, associações e estudantes de 16 municípios marajoaras. O evento começou na quinta-feira (28) e foi marcado por debates sobre gestão pública, planejamento e controle de recursos.

Na abertura, o presidente do TCE-PA, conselheiro Fernando Ribeiro, destacou o compromisso coletivo com a boa aplicação das verbas públicas. “Todos somos cidadãos e é como cidadãos que nós temos a obrigação de bem aplicar e de fiscalizar a boa aplicação de recursos públicos. O Marajó é um só nos seus problemas, nas suas carências e no seu povo acolhedor”, afirmou.

Tribunal mais perto da realidade marajoara

Os participantes também acompanharam a palestra do secretário de Estado da Fazenda, René de Oliveira e Sousa, sobre “Reforma Tributária: o impacto nas Finanças Públicas Municipais”. Já o ministro das Cidades, Jader Filho, tratou das Políticas Públicas e do Planejamento Governamental, elogiando a iniciativa do Tribunal em se aproximar da realidade marajoara.

O conselheiro Odilon Teixeira, corregedor e coordenador do programa, ressaltou que o TCE-PA tem atuado não apenas no julgamento, mas também na orientação dos gestores municipais. O prefeito de Breves, Xarão Leão, reforçou a importância do evento para a administração local, destacando a troca de informações técnicas e o fortalecimento da transparência.

Criado em 2011, o Conversando com o Controle Interno é coordenado pela Corregedoria e pela Escola de Contas Alberto Veloso (Ecav), com o objetivo de aproximar o controle externo do TCE-PA dos órgãos que prestam contas ao Tribunal, incentivando o aperfeiçoamento da gestão pública.

Além de Fernando Ribeiro e Odilon Teixeira, participaram os conselheiros Cipriano Sabino e os substitutos Julival Rocha, Milene Cunha e Edvaldo Souza, bem como os procuradores do Ministério Público de Contas Estadual, Stephenson Victer, Patrick Mesquita e Felipe Rosa Cruz.