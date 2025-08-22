Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Tarcísio tem 43%; Alckmin, 21%; e Erika, 8% na disputa pelo governo de SP, diz Genial/Quaest

Ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) e o empresário Felipe dAvila (Novo) também pontuaram na pesquisa

Estadão Conteúdo
fonte

Atual governador aparece na frente na pesquisa (Foto: Instagram @tarcisiogdf)

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), é hoje o favorito na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes no ano que vem, mostra a pesquisa Genial/Quaest publicada nesta sexta-feira, 22. Segundo o levantamento, o mandatário tem 43% das intenções de votos.

Na sequência aparece o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), com 21%. O pessebista é seguido pela deputada Erika Hilton (PSOL), que registrou 8%. Já o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) e o empresário Felipe dAvila (Novo) marcaram 3% e 2%, respectivamente.

Veja mais

image Tarcísio cita preocupação com pessoas sendo investigadas judicialmente por 'fazerem críticas'
O governador disse que não comentaria "uma conversa privada entre pai e filho" e questionou o interesse público na divulgação das mensagens

image Genial/Quaest: Paes tem 35%; Bacellar, 9%; e Washington Reis, 5% na corrida pelo governo do Rio
levantamento também testou o nome do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis, de vereadora Mônica Benicio (PSOL) e do empresário Italo Marsili (Novo)

Além disso, 7% dos entrevistados disseram que não sabem em quem votarão para o governo do Estado em 2026. Outros 16% afirmam que vão anular o voto. A pesquisa ouviu 1,6 mil eleitores entre 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

A Quaest ainda questionou os paulistas sobre a preferência de apoios nacionais. Nesse quesito, 59% afirmaram que querem que o futuro governador seja um político independente. Outros 23% preferem alguém alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e 17% gostariam que fosse um apoiador do presidente Lula (PT).

Apesar de uma vitória de Tarcísio ser considerada muito provável hoje até entre seus adversários, existe a possibilidade de ele não disputar a reeleição e se lançar na corrida presidencial. De maneira similar, Alckmin, que já governou São Paulo por quase 13 anos, não demonstra tanto entusiasmo em disputar cargos no Estado.

Gestão Tarcísio de Freitas é aprovada por 60% dos paulistas

Segundo a pesquisa, a gestão Tarcísio de Freitas é aprovada por 60% dos paulistas, enquanto que 29% a desaprovam. Outros 11% não souberam ou não quiseram responder ao questionamento. Os números mostram uma estabilidade nos índices de avaliação do governador.

Quando perguntados sobre a reeleição de Tarcísio, 56% dos paulistas ouvidos disseram que ele merece ser reconduzido ao cargo, ao passo que 36% avaliam que ele não merece.

A segurança pública é a área com a pior avaliação da gestão Tarcísio. Segundo o levantamento, 36% dos entrevistados julgam a condução da segurança de forma negativa, enquanto outros 36% a consideram regular. Aqueles que a avaliam de forma positiva somam 28%.

Por outro lado, a área de mobilidade urbana e infraestrutura tem a melhor avaliação, com 49% a avaliando como positiva. Outros 34% a julgaram como regular e 17%, como negativa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

SP

PESQUISA

GENIAL/QUAEST
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Juliana Brizola tem 21%; Zucco, 20% e Edegar Pretto, 10% na disputa no RS, aponta Genial/Quaest

22.08.25 9h03

Eleição 2026

Cleitinho tem 28%, Kalil, 16%, e Pacheco, 9% na disputa pelo governo de MG, diz Genial/Quaest

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira também aponta queda na aprovação do governo Zema de 62% para 55%

22.08.25 8h28

investigação

PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano

Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro

22.08.25 8h05

pesquisa

João Campos tem 55% na disputa por Pernambuco, aponta Genial/Quaest; Raquel Lyra tem 24%

Gestão da governadora Raquel Lyra é aprovada por 51% dos entrevistados

22.08.25 7h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda