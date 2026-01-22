Capa Jornal Amazônia
Tarcísio reafirma candidatura à reeleição, desconversa do Planalto e anuncia visita a Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reafirmou que disputará a reeleição ao governo paulista. Em publicação em sua conta no X nesta quinta-feira, 22, o chefe do Executivo estadual também desconversou sobre uma possível candidatura ao Palácio do Planalto e afirmou ser leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal, na próxima quinta-feira para prestar o meu total apoio e solidariedade", escreveu.

No início de dezembro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou que havia sido escolhido pelo pai como seu sucessor na disputa pela Presidência da República. No dia de Natal, Jair Bolsonaro confirmou a decisão em uma carta escrita à mão.

Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou novamente a visita do governador de São Paulo a Bolsonaro no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

A visita está marcada para as 11h da próxima quinta-feira, 29, e terá duração de duas horas. Na última terça-feira, 20, Moraes já havia autorizado Tarcísio a ir até a unidade, mas o governador decidiu adiar o encontro.

Segundo aliados de Tarcísio ouvidos pelo Estadão, o motivo do cancelamento da visita nesta quinta foi a avaliação de que a conversa poderia servir para pressioná-lo a apoiar de forma mais explícita a candidatura presidencial de Flávio.

Pessoas próximas ao governador afirmam que a visita teria inicialmente outro objetivo: prestar solidariedade ao ex-presidente, conforme reafirmado na publicação, e discutir os próximos passos para viabilizar uma eventual transferência de Bolsonaro para prisão domiciliar.

Eduardo diz que Tarcísio 'não tem opção'

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que Tarcísio "não tem a opção de ir contra" a candidatura de Flávio à Presidência. Segundo o filho do ex-presidente, o governador foi eleito graças ao apoio de Jair Bolsonaro.

"O Tarcísio até ontem era um servidor público, um desconhecido da sociedade. Ganhou notoriedade sendo ministro da Infraestrutura e depois foi eleito em São Paulo graças ao presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem a opção de ir contra o Bolsonaro. Se tentar qualquer medida para fazer algo diferente e sair candidato, no barato ele vai se equiparar a João Doria. Ele nem tem muito o que aceitar", afirmou.

