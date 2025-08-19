Capa Jornal Amazônia
Política

Tarcísio escolhe ex-ministro de Bolsonaro para o TCE e substituto virá do governo Zema

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), bateu o martelo e indicará o controlador-geral do Estado, Wagner Rosário, para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A indicação sairá no Diário Oficial de quarta-feira, 20, assim como o anúncio do substituto: o controlador-geral de Minas Gerais, Rodrigo Fontenelle, que estava no posto desde o início do governo de Romeu Zema (Novo), em 2019.

Ex-ministro da Controladoria-Geral da União no governo Bolsonaro, Rosário foi à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nesta terça-feira, 19, conversar com os deputados em busca de apoio. Embora a indicação seja do governador, cabe aos parlamentares sabatinarem e aprovarem o nome escolhido por Tarcísio. A expectativa é que não haja dificuldades, pois a base de governo tem ampla maioria no Legislativo.

Segundo aliados, a escolha do governador foi técnica e não levou em conta o futuro eleitoral e político de Tarcísio. Rosário é auditor de carreira na CGU e também chefiou a pasta no governo de Michel Temer (MDB), permanecendo no cargo entre 2017 e 2022.

A outra opção considerada por Tarcísio era indicar o secretário de Casa Civil, Arthur Lima. Nesse desenho, Rosário assumiria a pasta no lugar de Lima. A interlocutores, ele disse que até toparia ir para Casa Civil, desde que houvesse garantias de que não ficaria apenas alguns meses no cargo - se decidir se candidatar a presidente, Tarcísio terá que deixar o Palácio dos Bandeirantes em abril de 2026. O governador afirma que será candidato a reeleição.

Rodrigo Fontenelle, nome escolhido para substituir Wagner, tem um perfil semelhante ao do antecessor. Ele também é auditor de carreira da CGU e foi chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Planejamento entre 2016 e 2018.

A vaga no TCE-SP foi aberta porque o presidente do tribunal, Antônio Roque Citadini, decidiu antecipar a aposentadoria, como mostrou o Estadão na segunda-feira, 18. A saída do conselheiro estava prevista inicialmente para o dia 2 de setembro, mas foi adiantada porque ele avalia disputar a eleição para presidente do Corinthians. O pleito está marcado para o dia 25 de agosto.

