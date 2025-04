Suspeitos de ofender Lula e filmar situação são encaminhados à delegacia no Rio

Quatro pessoas foram conduzidas a uma delegacia na última segunda-feira (14), após ofender o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Campos dos Goytacazes (RJ). Lula passava em um comboio para participar da inauguração do novo prédio da Universidade Federal Fluminense (UFF) quando foi alvo de agressões verbais.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a comitiva de veículos foi emparelhada por um carro no acostamento. O veículo levava quatro pessoas, que proferiram ofensas contra o presidente Lula e gravaram o momento. A segurança do presidente considerou a atitude temerária e as conduziu até a delegacia para registrar a ocorrência.

VEJA MAIS

A Secom não tem informações se algum dos ocupantes do carro chegou a ficar detido. Nesta terça-feira (15), Lula cumpriu duas agendas oficiais no interior do estado do Rio de Janeiro. Ele visitou a fábrica de carros da Nissan, em Resende, e as obras da rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras.

Ao discursar durante cerimônia alusiva às obras da rodovia, ele foi interrompido na reta final da fala por um policial ferroviário na plateia, que cobrou o presidente pela regulamentação da Polícia Ferroviária Federal, promessa feita em 2009, durante o segundo mandato do chefe do Executivo federal.

Ao continuar o discurso, Lula disse que "esse companheiro levantou um tema fundamental" e que irá "pegar com ele" vídeo em que fala que regulamentação da força estava a "apenas alguns detalhes de se concretizar".