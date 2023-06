Suplente de Deltan, Hauly ‘conversa’ com estátua de Ulysses Guimarães; vídeo

Suplente do deputado cassado Deltan Dallagnol, Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) tomou posse na tarde desta terça-feira (13) na Câmara Federal. Mas o que chamou a atenção é que Hauly “conversou” com a estátua de Ulysses Guimarães, pedindo “permissão”.

Na “conversa com Ulysses”, Luiz Carlos Hauly afirma que estava de volta à casa que estava ali pedindo permissão “para voltar ao nosso trabalho”. O deputado chamou Ulysses de “meu ídolo, meu querido amigo; tive a honra de conviver contigo”, disse, olhando para a estátua do parlamentar constituinte.

Quem foi Ulysses Guimarães

Ulysses Guimarães (1916-1992) foi um político brasileiro, um dos protagonistas da redemocratização do Brasil. Ele foi presidente do MDB, do PMDB e da Assembleia Constituinte de 1988. Ulysses Silveira Guimarães nasceu em Rio Claro, São Paulo, no dia 6 de outubro de 1916. Ele foi um dos principais opositores à ditadura e presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1987–1988, que inaugurou a nova ordem democrática, após 21 anos sob a Ditadura Militar.