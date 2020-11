STJ aciona PF para apurar ataque de hackers ao sistema do tribunal

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acionou a Polícia Federal para apurar um ataque de hackers nesta terça-feira, 3, ao sistema da Corte, quando aconteciam as sessões de julgamento dos colegiados das seis turmas.

Em nota assinada pelo presidente do STJ, Humberto Martins, “a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) está trabalhando na recuperação dos sistemas dos serviços oferecidos pela Corte”.

Segundo relatório, a indisponibilidade do sistema foi identificada por volta das 15h. Julgamentos foram afetados.

No início da noite da terça, a equipe técnica informou que reuniu indícios de uma invasão no sistema e que foi detectado um arquivo com características de um suposto vírus, criado minutos antes.

“Submeteu-se então essa informação ao suporte técnico do fabricante que, em nova análise, confirmou tratar-se de um ataque cibernético que comprometeu a integridade dos arquivos do sistema”, diz o relatório.

O texto informa ainda que logo após a descoberta foram identificadas novas tentativas de ataque, dessa vez à área de backup dos sistemas. "Ordenou-se que fossem derrubados os links de acesso à internet do STJ e o bloqueio de todas as contas de usuário que haviam acessado a rede nas últimas 24 horas”, continuou o documento.

Na nota do STJ, o presidente explica que a "área de TI do STJ recomendou aos usuários – ministros, servidores, estagiários e terceirizados - que não utilizem computadores, ainda que os pessoais, que estejam conectados com algum dos sistemas informatizados da Corte, até que seja garantida a segurança do procedimento".