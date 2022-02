STF forma maioria para receber denúncia contra Roberto Jefferson

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) será réu por incitação ao crime, homofobia e calúnia. Isso porque, nesta sexta-feira (18), o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para receber a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR). As informações são da Agência Estado.

Em menos de 12 horas da abertura do julgamento no plenário virtual – plataforma do STF que permite aos ministros votarem sem necessidade de reunião do colegiado, a maioria foi formada para transformar Roberto Jefferson em réu. O prazo para votação segue até a próxima sexta-feira, 25.

VEJA MAIS

Até o momento, votaram para receber a denúncia o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, e os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Cármen Lúcia.

A denúncia foi oferecida em agosto do ano passado pela subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo com base em entrevistas e publicações do ex-deputado.