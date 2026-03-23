STF é evacuado após suspeita de vazamento de gás em Brasília

O alarme de incêndio do edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF) disparou na noite desta segunda-feira, 23, após a suspeita de vazamento de gás. A brigada de incêndio determinou a evacuação imediata do prédio, em Brasília, por volta das 18h10.

De acordo com a assessoria de imprensa da Corte, o vazamento teria ocorrido na copa do terceiro andar, onde está instalado o gabinete da presidência do STF. Os servidores deixaram o prédio e aguardaram do lado de fora enquanto as equipes realizavam a verificação.

Após cerca de 30 minutos, os brigadistas confirmaram a ausência de qualquer situação de risco. O prédio foi liberado e os servidores retornaram ao trabalho. Não houve feridos.