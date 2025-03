Sou presidente do PT até a eleição em 6 de julho, diz Humberto Costa

O diretório do PT ratificou a escolha de Humberto Costa para assumir a presidência do partido até julho, quando serão realizadas eleições gerais. Como Costa era vice-presidente, foi escolhido para sua posição Everaldo Anunciação, da Bahia.

"Nós cumprimos as últimas formalidades, agora saio da condição de presidente interino para presidente efetivo, até a realização do nosso processo de eleição direta, que vai acontecer no dia 6 de julho", disse Costa após a reunião.

Ele destacou que fará um trabalho para manter o partido unido, apesar de suas divergências.

"O PT é um partido plural que tem concepções políticas ideológicas que vão desde pessoas que são comunistas, marxistas até cristãos progressistas, e é natural que nós tenhamos divergências. Agora, essas divergências precisam ser tratadas com tranquilidade e transparência para que nós possamos, ao final desse processo, estarmos todos unidos em torno não somente das pautas que serão aprovadas, mas também dos nomes que vão compor a nova direção do partido", disse.

Questionado sobre o perfil combativo da antecessora, Gleisi Hoffmann, Costa garantiu que o PT seguirá combativo e apoiando o governo. Ele fica na presidência do partido até as eleições gerais, em 6 de junho, após substituir Gleisi, que foi nomeada secretária das Relações Institucionais.