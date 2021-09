‘Sou filho das prévias’, diz Dória sobre encontros para filiados conhecerem candidatos

O governador de São Paulo João Doria estará em Belém para cumprir agenda desde esta sexta-feira (10) até o sábado, e falou sobre a importância das prévias para a democracia. “Eu sou filho das prévias. Elas agregam, somam, estimulam e promovem o debate. São muito construtivas e eu sou testemunha disso”, afirmou, durante entrevista ao Grupo Liberal concedida nesta quinta-feira (9).

Os partidos políticos podem realizar, antes das convenções, as chamadas prévias eleitorais, com o objetivo de conhecer a opinião dos filiados sobre a escolha de candidatos, fazendo um tipo de seleção prévia, que deve ser confirmada pela convenção. De acordo com Doria, o único partido que está promovendo os encontros nacionais é o PSDB, e lembra de como essas reuniões foram importantes para a sua trajetória.

“A gente resolve os nomes com democracia. Eu fui o único que disputei as duas únicas prévias realizadas até hoje no Brasil, em São Paulo, em 2015, para a prefeitura, e em 2018, para o governo de São Paulo. Venho do setor privado, então não tenho trajetória política. São cinco anos e meio na política, com duas eleições disputadas e duas eleições vencidas nos maiores colégios eleitorais do país”, recorda.

Doria ressalta que o PSDB tem, além dele mesmo, três candidatos nas prévias nacionais do partido, e são eles: Arthur Virgílio, que é diplomata de carreira e exerceu três mandatos como prefeito de Manaus (AM); Tasso Jereissati, senador do Ceará, ex-governador do Ceará e ex-presidente nacional do partido; e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e ex-prefeito e vereador de Pelotas.

“Nós nos respeitamos, dialogamos e praticamos a democracia. Essa é a principal motivação da nossa visita ao estado do Pará e depois de amanhã ao estado do Amazonas. Irei em pelo menos 20 dos 27 estados do país, sempre aos finais de semana, respeitando que, durante a semana, me cumpra a fazer o que estou fazendo, que é governar o estado de São Paulo”, concluiu Doria.