Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Soraya Thronicke denuncia Paulo Figueiredo à PGR por violência política de gênero

O documento pede a abertura de investigação por violência política de gênero após declarações de que mulheres "votam mal"

Estadão Conteúdo

A senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) encaminhou notícia-crime à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o influenciador Paulo Figueiredo. O documento pede a abertura de investigação por violência política de gênero após declarações de que mulheres "votam mal" e que as feministas insatisfeitas com a declaração poderiam "arrancar os pentelhos das calcinhas".

A ação na Justiça é mais um desdobramento do vídeo publicado por Michelle com acusações de que o pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria a humilhado. Isso porque Paulo Figueiredo atacou Michelle em defesa do senador, em transmissão ao vivo no YouTube no dia 25 de junho. Na live, ele a comparou com personagens de contos de fada.

"As definições de madrasta ruim foram atualizadas, ontem, com um vídeo de meia hora sentando pau", afirmou Figueiredo. Depois, afirmou em tom crítico que Michelle é uma feminista, além de descrevê-la como "infantil" e "narcisista".

Apesar de citar as ofensas direcionadas à ex-primeira-dama, Soraya Thronicke deu enfoque nas declarações relacionadas ao voto feminino. No documento, ela cita a fala: "Mulher vota muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido".

Soraya classifica a fala como discurso discriminatório dirigido às mulheres enquanto grupo social. Segundo o documento, a declaração atribui ao gênero feminino uma incapacidade de exercer o voto de forma autônoma. A senadora também aponta que a frase reforça estereótipos de submissão da mulher ao marido.

Sobre a frase em que Figueiredo sugere que as mulheres descontentes poderiam "arrancar os pentelhos das calcinhas", a notícia-crime classifica como de conotação sexual e caráter depreciativo. O documento afirma que a fala usa o corpo feminino como instrumento de ridicularização, com foco nas mulheres identificadas como feministas.

A peça também cita a publicação de Figueiredo na rede X, feita após a repercussão do vídeo. Nela, o influenciador reitera a declaração sobre o voto: "Mulher não vota muito mal, mulher vota mal para caralho". Para Soraya, essa publicação mostra reiteração da conduta.

Paulo Figueiredo se descreve, em sua conta no X, como "jornalista censurado pelo Alexandre", em referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O perfil informa ainda se tratar da "oitava conta" do influenciador na rede social. O Estadão procurou Paulo Figueiredo por meio dessa conta no X, mas não recebeu resposta.

A notícia-crime pede ainda que o MPF avalie, se presentes os requisitos legais, a adoção de medida cautelar para proibir Paulo Figueiredo de usar redes sociais ou publicar conteúdos relacionados aos fatos investigados enquanto durar a apuração. Ou seja, o influenciador pode perder mais uma conta nas redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Paulo Figueiredo

violência

gênero

Thronicke

notícia-crime
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Valdemar: Michelle deixou PL Mulher para concentrar atividades em cuidar do nosso presidente

As declarações foram divulgadas em nota nesta terça-feira, 30, após uma reunião de Valdemar e Michelle realizada em Brasília

30.06.26 21h48

POLÍTICA

Michelle Bolsonaro anuncia saída do PL Mulher após crise com Flávio

A decisão foi tomada após uma reunião de cerca de duas horas com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto

30.06.26 21h36

POLÍTICA

Soraya Thronicke denuncia Paulo Figueiredo à PGR por violência política de gênero

O documento pede a abertura de investigação por violência política de gênero após declarações de que mulheres "votam mal"

30.06.26 20h52

Alcolumbre diz que Senado pedirá a Judiciário para restabelecer prerrogativas de Jaques Wagner

30.06.26 20h11

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

copa do mundo

TJPA estabelece trabalho remoto no dia do próximo jogo do Brasil; expediente do Governo também muda

Atendimento ao público será feito exclusivamente pelos canais eletrônicos disponíveis no portal do Tribunal

25.06.26 14h03

decisão

STF decreta ponto facultativo na segunda para jogo do Brasil na Copa do Mundo

A medida foi estabelecida pela Portaria GDG 146/2026, assinada nesta quinta-feira (25)

25.06.26 18h12

Indireta

Eduardo Bolsonaro posta críticas a Michelle e elogios a Flávio após crise familiar

Flávio e aliados tentam retratar os vídeos de Michelle como resultado de uma decisão impulsiva, motivada pelo emocional

26.06.26 11h17

LEVANTAMENTO

Para 39%, EUA classificarem PCC e CV como terroristas é interferência no Brasil, diz pesquisa

24% discordam que é uma interferência dos EUA em assuntos internos do País

26.06.26 10h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda