Sócio da Precisa também depõe nesta quarta-feira

Após uma perícia médica confirmar que o reverendo Amilton Gomes de Paula apresenta problemas de Saúde e não poderá prestar depoimento, a CPI da Covid confirmou para esta quarta-feira (14) a oitiva do empresário Francisco Maximiano, sócio-administrador da Precisa Medicamentos, que intermediou a compra da Covaxin e de Emanuela Medrades, diretora da mesma empresa. Investigados pela comissão, ambos conseguiram no Supremo Tribunal Federal o direito de ficarem calados nos depoimentos.

Na quinta-feira, será a vez do tenente-coronel Marcelo Blanco da Costa, que atuava no Departamento de Logística (Delog) do Ministério da Saúde. Após ser exonerado em janeiro, o militar teria sido o responsável por apresentar em fevereiro o policial militar Luiz Paulo Dominghetti a para Roberto Dias, então diretor do Delog, para negociar doses da vacina AstraZeneca. Segundo o PM, Blanco também teria presenciado o pedido de propina.