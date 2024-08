Sob risco de multa, vice-governador de Minas Gerais usa VPN para fazer publicação na rede social X

Indo contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, fez uso de uma ferramenta de acesso privado à internet, conhecida como VPN, para burlar a determinação da Corte e fazer uma publicação no X (antigo Twitter), neste sábado (31).

A publicação de Simões no X foi feita às 00h38 deste sábado (31), minutos depois da rede social ser retirada oficialmente do ar no Brasil. “VPN funcionando. Nunca me imaginei praticando e propagando desobediência civil, mas censura não pode ser admitida, jamais”, disse o vice-governador.

Além de suspender o funcionamento do X no Brasil, Moraes determinou que qualquer cidadão que utilize VPN para acessar a rede social está sujeito a uma multa de R$ 50 mil por dia de desobediência. Ainda assim, os aplicativos que permitem esse acesso continuam disponíveis nas lojas de apps.