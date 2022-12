Simone Tebet é confirmada como ministra do Planejamento e Orçamento de Lula

Nesta quinta-feira (29), a senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi confirmada como a nova ministra do Planejamento e Orçamento do governo Lula.

Tebet foi a terceira colocada na corrida presidencial nas eleições deste ano e declarou apoio a Lula no segundo turno do pleito. "Companheira que teve um papel extremamente importante na campanha. Foi adversária nossa no primeiro turno e aliada extraordinária no segundo turno", declarou Lula, ao fazer o anúncio.

A senadora participou da equipe de transição na área de desenvolvimento social e tinha a expectativa de integrar o primeiro escalão do novo governo Lula. Após conversas entre a senadora e a equipe de transição, ela ficou designada para assumir o Ministério do Planejamento.

Tebet trabalhará muito próxima dos outros dois ministros da área econômica: Fernando Haddad (PT) na Fazenda e Geraldo Alckmin (PSB) no Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Devem ficar também sob a jurisdição do Ministério do Planejamento o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).