Simone Tebet assume o Ministério do Planejamento nesta quinta

O Ministério do Planejamento será assumido nesta quinta-feira (5), em Brasília, por Simone Tebet (MDB), que já assinou o termo de posse no domingo (1º), junto com os demais escolhidos do governo Lula, e agora terá a cerimônia de transmissão de cargo. O evento deve contar com a presença de diversos ministros, entre eles o da Fazenda, Fernando Haddad. As informações são do G1.

VEJA MAIS:

Tebet foi a terceira colocada na eleição presidencial deste ano e declarou apoio a Lula no segundo turno da disputa, um dos movimentos que ajudou o petista a derrotar Jair Bolsonaro (PL). Depois disso, uma longa negociação precedeu a indicação da ex-senadora ao Ministério do Planejamento. Inicialmente, ela chegou a ser cogitada para o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, uma área com a qual a senadora dizia ter "afinidade". A pasta, no entanto, ficou com o senador eleito Wellington Dias (PT-PI).

Lula, então, teve o desafio de encontrar um espaço na Esplanada para a aliada. A solução encontrada, após conversas entre a senadora e a equipe de transição, foi o Ministério do Planejamento. Devem ficar também sob a alçada do Planejamento o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea).